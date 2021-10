Sedem ključev interneta

Sliši se kot zgodba iz kakšne kriminalke ali znanstvene fantastike: sedem ljudi ima sedem ključev, brez katerih po katastrofi ne bi bilo mogoče obnoviti interneta, z njimi pa se ga lahko kadarkoli polastijo. Vsake toliko časa se zberejo v sobi brez dnevne svetlobe in ob nenavadnem ritualu zagotovijo, da internet še naprej deluje. V zgodbi je malce več kot ščepec resnice, saj izbrani posamezniki resnično varujejo zelo specifičen del internetne infrastrukture in se srečujejo štirikrat letno.

Ustavila jih ni niti pandemija, le nekoliko upočasnila. Oktobra so se v sicer okrnjenem številu v mestu Culpeper v ameriški Virginiji zbrali nekateri imetniki ključev, ki jih poetično lahko imenujemo tudi ključi do interneta. Gre za preverjene računalniške strokovnjake, ki skrbijo za verodostojnost mehanizma DNSSEC. Na slovesnosti, ki je trajala štiri ure, so se snemali z več kamerami, žebrali laikom nerazumljive besede, vtikali ključke USB in na koncu podpisali zapisnik z več številkami kot črkami.

Zakup člankov