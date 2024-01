Samsung Galaxy S23 FE - Dobra, čeprav starejša roba

Samsung je po letu premora spet izdal »ljubiteljsko« (FE – Fan Edition) različico telefona Galaxy S. Kot v preteklosti najverjetneje računajo, da bo nižja cena upravičila kompromise.

Taktika »počakajmo leto dni in izdajmo skoraj identičen telefon, le da privarčujemo pri nekaterih komponentah in ga zato ponudimo po nižji ceni« je zdaj že zimzelena. V preteklosti se je tudi že obrestovala in prvi Galaxy S20 FE je bil resnično dobra kupčija v primerjavi s dražjim predhodnikom Galaxy S20 (brez FE). Letošnji S23 FE sicer sklepa nekaj drugačnih kompromisov v primerjavi s februarja izdanim Galaxy S23, a je na dobri poti, da ponovi uspeh predhodnika.

