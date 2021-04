Samsung Galaxy A72

Oblikovanje letošnje bere Samsungovih telefonov je spet med boljšimi (lepšimi). Njihova odločitev, da izboklino sistema kamer zlijejo z ohišjem, predstavlja elegantno rešitev za grbe, ki smo jih bili vajeni do zdaj. Pri seriji Galaxy S21 se izboklina zlije z robom telefona, pri tokratnem Galaxy A72 pa je zadnja stranica plastična in se kamere ne poravnajo z robom, a so vseeno ohranili lepši prehod. Rezultat je tako dovolj podoben dražjim sorodnikom, da tudi cenejšim napravam pripada nekaj dobre volje zaradi oblikovanja.

Tudi sicer je A72 kar dobro založen telefon, saj ima zelo dober zaslon OLED in Snapdragon serije 7 (obstaja tudi različica 5G tega telefona) je več kot dovolj za povprečnega uporabnika. Prav tako je dobrodošlo, da je tudi v srednjem razredu postalo sprejemljivo, da ima telefon šest gigabajtov pomnilnika.

