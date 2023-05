Samsung Galaxy A54

Za pol nižjo ceno pol manj »muzike«? Niti ne. Najmočnejši Samsungov predstavnik serije A je resda pol cenejši od najmočnejšega Samsunga, modela S23 Ultra, toda do popolnosti mu ne manjka tako zelo veliko.

Za 500 evrov s telefonom Galaxy A54 dobimo veliko. Odličen zaslon OLED z diagonalo 6,4 palca in osveževanjem do 120 hercev. Hitro delovanje in vodoodpornost. Odlično zmogljivost baterije in pet let programskih nadgradenj.

