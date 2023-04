Sam svoj Google

Google je v dobrem desetletju iz enega najbolj priljubljenih podjetij (za nas računalničarje) prešel v sinonim za sledenje in ciljano oglaševanje. A tudi za to najdemo rešitve.

Google je do svoje moči prišel na podlagi za tiste čase res odličnega spletnega iskalnika. Pravzaprav je v razmeroma hitrem času postal de facto monopolist za spletna iskanja, saj so celo dotedanji kralji (denimo Yahoo) začeli uporabljati njegov iskalnik. In seveda – tudi s prodajo oglasov med iskalnimi rezultati so začeli zelo kmalu po ustanovitvi, čeprav sta se ustanovitelja temu upirala.

Zakup člankov