S tehnologijo nad potrese

Čeprav potresov ne moremo napovedovati, mobilni telefoni sekunde pred uničujočim potresom v nekaterih državah zapiskajo. Za preprostim sporočilom, ki lahko reši življenje, pa stoji več milijonov dolarjev vreden sistem mreže opazovalnic. Podobne sisteme imajo v ZDA, na Japonskem, Kitajskem, v Mehiki in drugod. Evropa za zdaj še zaostaja.

Pred dobrima dvema mesecema, 20. decembra lani, so prebivalci Kalifornije na telefone prejeli nujno obvestilo, da bo vsak hip potres. Še preden so nekateri prebrali obvestilo do konca, se je streslo. Drugi so imeli več kot deset sekund časa, da se pripravijo.

