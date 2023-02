S pticami delijo nebo

Če so v 20. stoletju na nebu prevladovala letala, bodo v 21. prestol zasedli droni. Kakšna je danes izbira?

Droni burijo človeštvo že praktično od prvih začetkov letalstva, in če menite, da so bili prvi uporabljeni kot orožje, ste uganili. Že med prvo svetovno vojno so naredili prve prototipe, a njihova resna uporaba se je razmahnila skoraj 50 let kasneje, v vietnamski vojni. Svoje mesto na TV-zaslonih so pridobili še 40 let kasneje, v drugi iraški oziroma afganistanski vojni. In če naredimo skok še v našo bližino, Ukrajino, lahko vidimo, da so brezpilotni letalniki konkretno spremenili način vojskovanja, saj jih obe strani dokaj uspešno uporabljata.

Zakup člankov