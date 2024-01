Rokerska zvezda

Začetek decembra 2023 je zaznamoval napovednik za eno najtežje pričakovanih iger v zgodovini. Kratek videoposnetek za igro Grand Theft Auto 6 si je v enem dnevu ogledalo rekordnih 90 milijonov gledalcev in čakanje se je začelo. Razvijalci Rockstar pravijo, da igra pred letom 2025 ne bo nared, kar ne čudi, saj so fantje (in dekleta) znani po svojem pikolovstvu, ki sega v 80. leta prejšnjega stoletja.

Vse se je začelo leta 1984 s podjetjem Acme Software v škotskem mestu Dundee, kjer so David Jones, Russell Kay, Steve Hammond in Mike Dailly razvijali različne male igre, kot so Moonshadow / Zone Trooper, Freek Out in The Game With No Name. Skupaj so začeli delati pri igri CopperCon1, ki so jo kasneje preimenovali v Draconia. Leta 1987 so se odločili za novo ime podjetja, DMA Design, ki je izhajalo iz programskih priročnikov računalnika Amiga in se je navezovalo na neposredni dostop do pomnilnika Direct Memory Access. Igro Draconia so znova prekrstili in jo pod imenom Menace leta 1988 tudi izdali. Na voljo je bila za računalnike Amiga, Atari ST, Commodore 64 in operacijski sistem MS-DOS.

