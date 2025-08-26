Ribarjenje s telefonom iPhone

Pregled začenjamo z izdelkom, ki je plod slovenske pameti. Mobilna aplikacija Fishing Points je namenjena tako morskim kot sladkovodnim ribičem in je nepogrešljiv pripomoček za vse, ki želijo ujeti pravi čas za ribolov. Vsebuje natančne podatke o plimi, luninem koledarju in vremenski napovedi, poleg tega pa omogoča shranjevanje najboljših ribiških lokacij ter vodenje dnevnika ulovov. Aplikacija je od leta 2017 na voljo tudi za iOS. Omogoča shranjevanje lokacij, snemanje panul, spremljanje ribiških napovedi, valov, plimovanja, vremena, podatkov o soncu in luni ter uporabo navtičnih kart za ves svet.

S pametnimi telefoni so med nas prišle aplikacije, ki so iz običajnih orodij prerasle v tehnološke pomočnike za tako rekoč vsako dejavnost. Nobena izjema ni ribolov, saj na mobilnih tržnicah mrgoli aplikacij, ki so koristne za slehernega sodobnega ribiča. Tako kot večina sodobnih digitalnih orodij tudi te pogosto vključujejo neko mero promocije ali oglaševanja. Oglejmo si torej tiste uporabne aplikacije, ki najučinkoviteje pomagajo pri načrtovanju in izvajanju ribolova.

Za številne ribiče se načrtovanje dneva začne z aplikacijo FishWeather, ki je nepogrešljivo orodje za spremljanje vremenskih razmer in odločanje, kdaj in kam na ribolov. Osnovna različica ponuja podatke v realnem času z vremenskih boj, grafične prikaze hitrosti in smeri vetra, ki jim različica Pro doda grafikon temperature vode in še podrobnejše podatke o vremenu.

Ribiči, ki uporabljajo naprave različnih znamk, imajo na voljo številne spremljevalne aplikacije, a Garmin izstopa s svojo aplikacijo ActiveCaptain, ki ponuja celovit nabor funkcij za navigacijo, načrtovanje poti in spremljanje vremena. Ena največjih prednosti je integracija s kartami Navionics, ki se sinhronizirajo z Garminovimi navtičnimi ploterji, kar omogoča pregled točk poti in raziskovanje kart neposredno s pametnega telefona.

Ribiči se radi pohvalijo s svojimi vozli. Aplikacija Fishing Knots, ki prikazuje izvedbo številnih ribiških vozlov, poskrbi, da bodo ribiča, opremljenega z znanjem iz nje, drugi navdušenci nad tovrstno aktivnostjo zelo zavistno gledali.

Fishbrain je ena najstarejših in največjih ribiških skupnosti, katere aplikacija omogoča uporabo interaktivnega zemljevida in podrobnega dnevnika ulovov, kjer lahko ribiči beležijo svoje uspehe ter spremljajo lokacije in tehnike drugih uporabnikov. Med drugim ponuja ribiške napovedi, pravila in predpise ter dostop do živahne skupnosti, ki deluje kot nekakšen Facebook za ribiče. Uporabniki objavljajo fotografije ulovov, izmenjujejo poročila v realnem času in celo kupujejo ribiško opremo neposredno v aplikaciji.