Revolucija iskanja

Spletni iskalnik Baidu je največje tovrstno orodje na Kitajskem. Uporablja ga 70 odstotkov vseh kitajskih uporabnikov interneta. Kar je Google za svet, je Baidu za Kitajce. Nekdaj plahi sin tovarniških delavcev, ki je Baidu osnoval pred dvajsetimi leti, je danes milijarder. Bil je v pravem trenutku na pravem mestu, z idejo, ki se je izkazala za revolucionarno. A brez prave revolucije in protestov Baiduja ne bi bilo.

To je zgodba o iskanju. Začne se leta 1968, ko se tovarniškemu delavcu in delavki v Jangčuanu na Kitajskem rodi četrti od kasneje petih otrok. Li Janhong, danes poznan pod imenom Robin Li, je bil pameten otrok in še pametnejši mladenič. Čeprav je živel v času burne kitajske kulturne revolucije, se mu je uspelo osredotočiti na zbiranje znamk, petje tradicionalne opere in računalnike. Prav ti so ga popeljali na najprestižnejšo univerzo v državi, Beijing University.

Zakup člankov