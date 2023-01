Resna oprema za resni denar

Pred davnimi leti so prvi računalniki, do katerih se je dokopala jugoslovanska mladina, imeli gumijaste tipke in igralne palice, ki se jim je reklo joystick. Ta na videz hecni pripomoček se je s priseski prilepil na mizo in z nekaj sreče, med vsemi silnimi premiki, ko je bilo treba »krmiliti« igralca ali plovilo, tam tudi ostal. S tipkami ali z igralno palico so se igrale igre vseh zvrsti, in čeprav je imelo to bolj malo podobnosti z realnostjo, je tovrstno treniranje utegnilo imeti vpliv na motorični razvoj.

Z leti se je strojna oprema hitro izboljševala in postajala dostopnejša. Kar je morda nekoč obstajalo le v letalskih in vesoljskih centrih, danes krasi domove tistih, za katere je to hobi ali pa celo trening. Najpogostejši so avtomobilski simulatorji in to je docela spodbudno. Pa še potolažimo se lahko – to niso igre! Vozniška kultura pri nas ni ravno vrhunska, kljub vedno večjemu cestnemu omrežju je gneče vedno več, državna politika pa izgradnji namenske infrastrukture ni naklonjena. Simulator je tako morda edina možnost, da preverimo reflekse in reakcije v manj predvidljivih razmerah. Pri vozniških sposobnostih igrata pomembno vlogo predvidevanje in mišični spomin, s katerima nadziramo motorični refleks in na podlagi tega ustrezno ukrepamo. Oboje je povezano s prakso in oboje lahko krepimo ravno na simulatorju. Pravi avtomobili namreč nimajo možnosti »ponovnega zagona« in domača elektrika je še vedno veliko cenejša kot gorivo.

