Red je red, posebej pri dokumentih

Zaposleni v podjetjih porabijo med desetino in petino delovnega časa za iskanje dokumentov, podatkov in informacij. Uvedba dokumentne rešitve se zato izplača tako rekoč slehernemu poslovnemu okolju.

Dokumenti so srce vsakega podjetja in so temelj njegovega poslovanja, napredka ter prihodnosti ne glede na to, ali gre za dokumente, ki se uporabljajo za vodenje evidenc, ali za dokumente, ki so potrebni za namene odločanja. V 21. stoletju vedno več podjetij tradicionalno upravljanje papirnih dokumentov zamenjuje z digitalnim. Ne zgolj zato, ker je elektronske datoteke lažje vzdrževati, ampak tudi, ker je elektronski arhiv »lažji« in varnejši, poleg očitnih prednosti, da so dokumenti v njem enostavneje dostopni (zaposlenim in aplikacijam) ter sledljivi.

