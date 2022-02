Realme GT Neo 2

Drugi Realmejev telefon, ki smo ga preizkusili ta mesec, je model GT Neo 2. Kot smo omenili že pri modelu Master Edition, je ta nekoliko zmogljivejši, hkrati je tudi nekoliko dražji. Gre za telefon, ki po našem mnenju meri na mlajšo generacijo, saj ponudi tudi zelo zmogljivo grafično izkušnjo. Na voljo je v treh barvah, mi smo preizkusili bolj zadržano črno. Najbolj pa v oči skoči strupeno zelena, ki ima na zadnji stranici dva črna pasova, večji nosi napis Realme, manjši pa Dare to Leap. Ta spominja na kakšne športne avtomobile s t. i. go-faster stripes in ob njem se bodo še najbolj kresala mnenja – nam je to kričeče oblikovanje všeč, ne bo pa za vsakogar.

Oblikovno sicer ne prinaša resnih presenečenj. Telefon je povprečno težek in debel, kakovost je solidna. Ohišje je sicer plastično, priloženo pa je tudi zaščitno. Tipki za glasnost sta, tako kot pri drugih telefonih te znamke, na levi strani ohišja, namesto na desni, kot je bolj značilno za telefone Android. Telefon nima klasičnega izhoda za slušalke, tudi ni bralnika pomnilniških kartic microSD. Škoda, da ohišje ni vodotesno oziroma odporno na vremenske vplive.

Največja prednost tega telefona je njegova zmogljivost glede na ceno. Mirno se kosa z več sto evrov dražjimi telefoni, sploh pri zmogljivosti grafike. Poganja ga Qualcommov procesor Snapdragon 870, predstavljen lani. Gre za nekoliko predelan procesor Snapdragon 865+, ki smo ga pred dobrim letom srečevali v najzmogljivejših napravah. Malenkost zaostaja za modelom Snapdragon 888, ki ga uporabljajo trenutno najzmogljivejše naprave na trgu, a so te tudi občutno dražje. Preizkušeni model je bil opremljen z 8 GB pomnilnika in s 128 GB prostora za podatke.

Pohvaliti velja tudi velikost akumulatorja, ponudi namreč 5.000 mAh. Pri navadni rabi bo to dovolj za par dni uporabe, pri igranju iger pa bomo seveda bolj omejeni. Koristno pa je hitro napajanje z močjo do 65 W. Po uradnih podatkih se bo akumulator v celoti napolnil v 36 minutah. Dober je tudi zaslon AMOLED z osveževanjem do 120 Hz, kjer se lahko osveževanje prilagaja uporabi oziroma aplikaciji. Zaslon podpira tehnologijo HDR, najvišja svetlost gre do 1.300 cd/m², kar je enako kot pri Samsungovem Galaxy S21. Diagonala meri 6,62 palca, tudi gostota pik je dovolj velika, slabih 400 na palec.

Tudi pri fotografskem sklopu ni presenečenj. Pravzaprav gre za praktično enako sestavo kot pri modelu GT Master Edition. Tako so na voljo trije objektivi, poleg klasičnega in ultraširokega še makro objektiv, ki pa ima nizko ločljivost in je bolj pogojno uporaben. Glede na cenovni razred bi si mogoče želeli kak resnejši zum objektiv, a bomo na to očitno morali počakati še kako leto ali dve.

Realmejev uporabniški vmesnik ni preveč vpadljiv oziroma je dovolj podoben tistemu privzetemu Androidu, da z njim nismo imeli pretiranih težav. Nameščenih pa je tudi kar nekaj nepotrebnih programov – igra PUBG nas je pri tem še najmanj zmotila, razni Amazon Shopping pa so res odveč.

Novi GT Neo 2 je res prepričljiva izbira za nekoga, ki bi si želel telefon najvišjega razreda, a ni pripravljen plačati cen, ki jih v tistem segmentu postavljajo proizvajalci. Tu dobimo odličen in strojno zmogljiv telefon z razmeroma malo omejitvami.

Realme GT Neo 2

Hitrost delovanja: 9

Kakovost izdelave: 8

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 420 EUR (8 GB/128 GB)

Za: Zmogljivost procesorja in grafične kartice, vzdržljivost akumulatorja, zaslon.

Proti: Povprečni fotografski sklop, brez vodotesnosti.