Realme GT Master Edition

Realme se tudi pri nas vse bolj uveljavlja kot solidni proizvajalec pametnih telefonov srednjega razreda. Ta mesec smo na preizkus dobili dva njihova modela, oba v seriji GT. Prvi se imenuje Master Edition, drugi pa Neo 2. Imeni bi utegnili hitro zavesti, saj je Master Edition v resnici nekoliko manj zmogljiv (in tudi cenejši) od modela Neo 2.

Telefon je na voljo v treh barvah, poleg klasične bele in črne velja izpostaviti sivo (imenovano Voyager Grey), kjer so pri zadnjih stranici za navdih vzeli potovalne kovčke. Tam se bohoti podpis japonskega oblikovalca Naota Fukasawe, v praksi pa gre za rahlo hrapavo plastiko s štirimi širokimi, a nizkimi izboklinami. Učinek je zanimiv in unikaten, hkrati telefon zelo lepo stoji v roki in daje dober občutek kakovosti.

Strojna zasnova je solidna, podobna kot pri tokrat preizkušenem Xiaomi 11 5G NE. Gre za Qualcommov procesor Snapdragon 778G s podporo omrežjem 5G, zraven je 6 ali 8 GB pomnilnika ter 128 ali 256 GB prostora za podatke. Preizkusili smo različico s 6 GB pomnilnika in že ta se zelo dobro odreže pri preizkusih hitrosti ter tudi pri preizkusih grafične zmogljivosti. Zanimivo, da je prednameščena tudi igra PUBG.

Zaslon je zelo dober, in sicer Samsungov panel Super AMOLED z visoko svetlostjo in osveževanjem 60 ali 120 Hz. Osveževanje zna telefon prilagajati uporabljeni aplikaciji, kar je vsekakor pohvalno, tudi ločljivost je zelo visoka (dobrih 400 pik na palec). Čez zaslon je dodana zaščitna folija, ki je malenkost manj debela in vpadljiva kot pri tokrat preizkušenem Honor 50 Lite. Manjša hiba je pomankanje zaščite proti vdoru vode, ima pa klasični izhod za slušalke, bralnik prstnih odtisov pa je vgrajen pod zaslonom.

Glavni fotoaparat uporablja tipalo ločljivosti 64 milijonov pik ob goriščni razdalji 25 mm ter zaslonki F1,8, kombinacija torej, ki jo najdemo tudi pri drugih telefonih tega razreda. Tipalo sicer ni nič posebnega, kljub visoki ločljivosti so podrobnosti zgolj povprečne. Ultraširoki objektiv goriščnice 16 mm se še kar dobro obnese, njegova ločljivost je sicer 8 MP, slabše pa je pri makro objektivu, tam je ločljivost borih 2 MP. Ta je tako le pogojno uporaben, bolj za zajem, denimo, QR-kode ali skeniranje dokumentov kot pa za zahtevnejše fotografiranje. Obdelava fotografij se sicer nagiba k bolj živim, močno nasičenim barvam.

Realme ponudi lasten uporabniški vmesnik imenovan Realme UI 2.0. Na prvo žogo je zelo podoben privzetemu vmesniku, ki ga najdemo na Googlovih telefonih in telefonih Android One, kar je zelo pohvalno. Ponudi sicer kar veliko prilagoditev in možnosti, a je po našem mnenju boljši od vmesnikov Xiaomi in Honor, čeprav je prednaloženih kar veliko nepotrebnih aplikacij (Booking.com, Linkedin itd.).

Novi GT Master Edition je odličen telefon s solidno strojno zasnovo po dobri ceni, prednost je tudi zelo dober zaslon. Zmogljivost akumulatorja je pri tem bolj povprečna, podobno velja za fotografski sklop.

Hitrost delovanja: 8

Kakovost izdelave: 8

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 369 EUR (8 GB/128 GB)

Za: Zmogljivost glede na ceno, zaslon.

Proti: Povprečen fotografski sklop.