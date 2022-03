Računovodska čarovnija

Preglednice so danes nepogrešljivi pisarniški pripomoček, ki ga večina uporabnikov enači z Microsoftovim programom Excel. Čeprav je med programi za delo s preglednicami ta zagotovo najvidnejši in najstarejši, se zgodba o preglednicah ne začne z njim.

Osnovna ideja preglednice je v računovodstvu prisotna že nekaj stoletij. Prva znana poslovna knjiga, kjer so na posameznih straneh oziroma listih v stolpcih pregledno zapisani vsi prihodki in odhodki podjetja ali posameznika, je bila glavna knjiga Jakoba Badoerja, beneškega trgovca, med letoma 1436 in 1439. Omogočala je lažje razumevanje poslovanja in tako olajšala nadaljnje odločanje. Enako preglednico je leta 1979 uporabil profesor statistike, čigar predavanj se je udeležil programer Dan Bricklin. Profesor je med razlago na tablo v stolpce pisal številke in jih brisal ter sproti preračunaval. Danu se je utrnila genialna zamisel: noro uporabno bi bilo, če bi se ob spremembi katerega izmed vnosov izračuni novih vrednosti v celicah zgodili samodejno. Odločil se je lotiti programiranja.

Zakup člankov