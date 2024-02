Računalniško integrirana proizvodnja

Ljudje in podjetja najrazličnejšim algoritmom in programom vse bolj zaupamo – tudi v proizvodnji. Računalniško podprto proizvodnjo (CAM) tako v res naprednih okoljih že zamenjuje računalniško integrirana proizvodnja (CIM).

V sodobni proizvodnji že desetletja ne gre več brez računalnikov. Programska oprema za t. i. računalniško podprto proizvodnjo (CAM) skrajša čas, potreben za načrtovanje in izdelavo prototipa, brez preoblikovanja ali preurejanja proizvodne linije. Orodja CAM se v proizvodnji uporabljajo za avtomatizacijo celotnega postopka izdelave izdelkov, saj delujejo kot tolmač med inženirjevim načrtom (izdelan v orodju CAD) in strojem, ki izdelek izdela. CAM deluje tako, da ustvari orodne poti, prek katerih lahko stroj surovine pretvori v končni izdelek. Ta programska oprema torej da stroju navodila za postopke strojne obdelave, pri čemer je uporabna v najrazličnejših proizvodnih postopkih, vključno z rezkanjem, vrtanjem, graviranjem in grobo obdelavo. Ti postopki omogočajo proizvajalcem, da razrežejo različne materiale, tudi jeklo, z različnimi vzorci, hitrostmi in globinami ter tako ustvarijo želeni končni izdelek ali polizdelek.

