Računalniški Dalí, tretjič

Dočakali smo odgovor OpenAI na Midjourney. DALL-E 3 stoji na ramenih svojega predhodnika in obljublja precej več. Pogledali smo, kako lahko plačljivi model čisto legalno uporabljamo zastonj ter kaj zmore, in ga uperili proti konkurentu.

Krajina orodij, ki izkoriščajo aktualni napredek jezikovnih modelov in drugih oblik generativne umetne inteligence, postaja čedalje bolj pisana. Na področju ustvarjanja grafičnih podob tekmujejo OpenAI, Midjourney in Stable Diffusion, medtem ko konkurenca caplja daleč zadaj. Tudi v naši reviji že skorajda vse leto uporabljamo Midjourney za izdelavo simboličnih ilustracij za posamezne vsebine, v prejšnji številki pa je bila tudi naslovnica izdatno ozaljšana z umetno inteligenco. Veliki konkurent OpenAI razvija svojo rešitev, ki se imenuje Dall-E – beseda je 'amalgam' priimka Dalí in lika WALL E. Njegovo drugo inkarnacijo smo si ogledali lanskega novembra (Umetna inteligenca, ki riše in slika, Monitor 11/22), oktobra letos pa so izdali novo različico. Napredek je osupljiv.

