Računalniki IBM/370

Na začetku 70. so se tudi pri nas začeli pojavljati računalniki tretje generacije, utemeljeni na novi revolucionarni tehnologiji monolitnih integriranih vezij ali čipov. Leta 1972 je k nam presenetljivo zgodaj prišla nova serija velikih računalnikov IBM/370, ki so že uporabljali integrirana vezja tako v logičnih kot v pomnilniških sklopih. Povečanje zmogljivosti in zanesljivosti pri računalnikih IBM/370 je bilo izrazito na vseh področjih.

Nova monolitna integrirana vezja so uporabili za vse dele centralne procesne enote računalnikov IBM/370, že leta 1972 pa so predstavili tudi nov pomnilnik zanje – izdelan je bil iz monolitnih integriranih vezij velikosti le osem milimetrov. Novi pomnilniki so bili veliko hitrejši in zanesljivejši v primerjavi s pomnilniki iz magnetnih jeder, ki so bili v uporabi skoraj 15 let. Skupaj s podpornimi sklopi pa so ta pomnilna vezja še vedno zapolnila manjšo omaro. Ena izmed izrazitih primerjalnih prednosti računalnikov IBM/370 so bile vedno bolj cenovno dostopne in zmogljive diskovne enote s kapaciteto tudi po več sto megabajtov.

