Računalniki IBM/360

Računalništvo se je pri nas zares razmahnilo šele leta 1968, ko so k nam prišli prvi računalniki IBM/360. Družina IBM/360 je vnesla izrazite izboljšave in novosti v primerjavi z običajnimi računalniki druge generacije, ne le tehnoloških, temveč tudi funkcionalno-oblikovne. Ponujala je serijo strojno in programsko združljivih računalnikov različnih zmogljivosti, kar je podjetjem omogočalo bolj racionalno izbiro glede na njihove potrebe in lažji prehod od manj zmogljivih k bolj zmogljivim.

Ena izmed novosti IBM/360 je bil zelo širok nabor standardnih vhodno-izhodnih naprav, ki so omogočale enostavnejšo nadgradnjo in prilagoditev obstoječih sistemov. Druga tehnološka izboljšava pa sta bila pripadajoča programska oprema in operacijski sistem OS/360. Programska orodja so omogočala urejanje in dostop do datotek, programiranje v zbirniku in uporabo prevajalnikov za Fortran, Cobol, PL/I in druge višjenivojske jezike. Zelo pomembni so bili tudi emulatorji in osnovna telekomunikacijska orodja za terminalske povezave ter povezovanje računalnikov v večja vozlišča.

