Računalniki DEC VAX

Računalniki DEC VAX so v 80. postali najpogosteje uporabljani računalniki s časovnim dodeljevanjem pri nas. Z zmogljivim operacijskim sistemom VAX/VMS in inovativnimi strojnimi rešitvami so postavili nov standard kakovosti v razredu dostopnih srednje velikih računalnikov, ki mu je uspešno konkuriral le IBM z drugi generacijo računalnikov IBM/370. Pri nas so se uveljavili predvsem njihovi domači bratje Delta 4780 in Delta 4850.

Serija VAX-11 predstavlja pomembno razširitev arhitekture PDP-11. Čeprav arhitekturi nista strogo združljivi, je njuna podobnost omogočila enostavno pretvorbo obstoječih programov za računalnike PDP-11. Novostim so se uporabniki in programerji zlahka prilagodili. V primerjavi s PDP-11 je VAX-11 ponujal močno razširjen naslovni prostor, dodatna navodila in vrste podatkov ter nove načine naslavljanja. Na voljo je bil tudi napreden mehanizem za upravljanje in zaščito pomnilnika ter upravljanje opravil ob pomoči strojne opreme. Procesne enote prvih računalnikov VAX-11 so izdelali v znani tehnologiji tretje generacije, uporabljali pa so tudi enako vodilo Unibus kot večji modeli PDP-11.

