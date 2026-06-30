Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Fokus
Objavljeno: 30.6.2026 | Avtor: Matej Šmid | Monitor Julij-avgust 2026

Račun brez krčmarja

Najprej so nam povedali, da bo umetna inteligenca delala namesto nas. Nato so nam razložili, da bo delala bolje kot mi. Zdaj smo v fazi, ko nam razlagajo, da bo delala ceneje kot mi.

Umetna inteligenca je v nekaj letih postala univerzalna obljuba. Pisala bo besedila, odgovarjala strankam, pregledovala življenjepise, ocenjevala nepremičnine, vodila zaloge, sprejemala naročila, pisala kodo, analizirala dokumente in po možnosti prijazno pojasnila zaposlenim, zakaj jih podjetje ne potrebuje več.

Zakup člankov

Izbirate lahko med:

Za plačilo lahko uporabite plačilno kartico, PayPal, Apple Pay ali Google Pay:

  •
 

Najprej se morate prijaviti.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Fokus
Objavljeno: 30.6.2026 | Avtor: Matej Šmid | Monitor Julij-avgust 2026

Najprej so nam povedali, da bo umetna inteligenca delala namesto nas. Nato so nam razložili, da bo delala bolje kot mi. Zdaj smo v fazi, ko nam razlagajo, da bo delala ceneje kot mi.

Račun brez krčmarja

Umetna inteligenca je v nekaj letih postala univerzalna obljuba. Pisala bo besedila, odgovarjala strankam, pregledovala življenjepise, ocenjevala nepremičnine, vodila zaloge, sprejemala naročila, pisala kodo, analizirala dokumente in po možnosti prijazno pojasnila zaposlenim, zakaj jih podjetje ne potrebuje več.

Logika je preprosta. Človek je drag, utrujen, bolan, siten, član sindikata, včasih na dopustu in občasno celo zahteva višjo plačo. Umetna inteligenca je na prvi pogled ravno nasprotje: vedno dosegljiva, neskončno potrpežljiva, brez malice, brez bolniške in brez neprijetnega občutka, ko ji ob petih popoldne naložimo še eno nujno nalogo. Zato je skušnjava razumljiva. Zakaj bi plačevali ljudi, če lahko plačamo naročnino? Zakaj bi čakali na strokovnjaka, če lahko model odgovor izpljune v nekaj sekundah? Zakaj bi ohranili oddelek, če lahko kupimo orodje?

Beseda »ceneje« se v upravah podjetij sliši precej bolj prepričljivo kot »mogoče«, »približno« ali »včasih tudi narobe«.

Težava je, da se ta račun pogosto začne z napačnimi številkami. Dvajset evrov na mesec, nekaj brezplačnih pozivov, nekaj demonstracij, veliko navdušenja in občutek, da je računalniška pamet končno postala potrošna dobrina. A to ni bila realna cena, temveč uvodna cena, s katero so nas navadili, da umetna inteligenca sodi v vsakdanje delo. Zdaj se počasi kaže prava tarifa: modeli, limiti, krediti, prioritete, računske minute, dolžina pogovora, velikost datotek, izbrani model, obremenjenost sistema in vse drugo, kar se skriva za prijaznim okencem z napisom »vprašaj me karkoli«.

Ko umetno inteligenco uporabljamo za recept za kosilo, je strošek zanemarljiv. Ko jo podjetje vgradi v podporo uporabnikom, razvoj, kadrovanje, prodajo, analitiko in notranje procese, pa postane podobna elektriki. Ni več vprašanje, ali jo imamo, temveč koliko je porabimo in kdo bo plačal račun. Podjetja bodo umetno inteligenco uvajala zato, ker naj bi bila cenejša od ljudi, prihranjeni denar pa se bo v resnici pogosto prelil drugam: k ponudnikom modelov, oblačne infrastrukture, specializiranih čipov, podatkovnih centrov in svetovalcem, ki bodo pojasnjevali, zakaj sistem še ne deluje tako, kot je pisalo v predstavitvi.

In tudi kadar račun še nekako zdrži, ostane druga, pogosto dražja težava: umetna inteligenca se moti. Ne tako kot človek, ki se zmoti, ker je spregledal podatek ali slabo razumel navodilo, temveč po svoje. Samozavestno, sistematično, včasih prikrito in pogosto tako, da napako opazimo šele, ko je škoda že narejena. Amazonov sistem za iskanje kadrov se je iz preteklih podatkov naučil, da so moški bolj zaželeni kandidati. Microsoftov klepetalni robot Tay je v manj kot dnevu postal ogledalo najslabšega dela interneta. Hertz je zaradi slabih evidenc in avtomatiziranih postopkov lastne stranke spreminjal v domnevne tatove avtomobilov. Zillow je verjel algoritmu za ocenjevanje nepremičnin, dokler se ni izkazalo, da resnični trg ni preglednica. McDonald'sova umetna inteligenca je naročilom dodajala maslo, čaje in piščančje medaljone. Starbucksov sistem pa ni zanesljivo ločil ovsenega mleka od polnomastnega.

To niso eksotične napake iz laboratorija, temveč poslovne lekcije iz resničnega sveta. Skupno jim je, da umetna inteligenca ni odpovedala pri kakšni abstraktni filozofski nalogi, ampak pri povsem konkretnih stvareh: koga zaposliti, kaj je kdo naročil, koliko je vredna hiša, ali je avto ukraden in kaj je na polici v skladišču. Prav pri nalogah, za katere podjetja najraje slišijo, da jih je mogoče racionalizirati.

Zato bo naslednja faza verjetno manj bleščeča od sedanje. Najprej bodo podjetja odpuščala ljudi, ker bo umetna inteligenca dovolj dobra. Nato bodo ugotovila, da »dovolj dobra« pri določenih opravilih pomeni predrago, prepočasno, preveč tvegano ali pravno neprijetno. Potem bodo iskala ljudi, ki naj bi nadzirali, popravljali, razlagali in reševali posledice avtomatizacije. Le da bodo ti ljudje medtem morda že odšli drugam, zamenjali poklic ali spoznali, da znanje ni strošek, ampak zavarovanje pred napakami strojev.

Umetna inteligenca bo ostala. Preveč je uporabna, da bi izginila. Toda pravljica, da bo poceni in brezhibno nadomestila ljudi, se bo morala srečati z manj privlačno resničnostjo: pamet je draga, napake pa še dražje.

Najbolj brano

  • Steam Machine razprodan, na eBayu tudi za 3200 USD!

    Steam Machine razprodan, na eBayu tudi za 3200 USD!

    Žrebanje, ki naj bi preprečilo predprodajo nove konzole podjetja Valve, je končano.

    novice
    Objavljeno: 27.6.2026 13:00
  • Google zapira zadnja vrata za blokiranje oglasov

    Google zapira zadnja vrata za blokiranje oglasov

    Google bo s prihajajočimi posodobitvami spletnega brskalnika Chrome dokončno onemogočil delovanje priljubljenih razširitev za blokiranje oglasov, kot je uBlock Origin.

    novice
    Objavljeno: 16.6.2026 10:00
  • Google nam bo zaklenil ekosistem Android

    Google nam bo zaklenil ekosistem Android

    Dolgo vrsto let je bila ena izmed glavnih prednosti ekosistema Android njegova odprtost, saj za razliko od konkurenčnega Applovega iOS-a ni imel omejitev za nameščanje aplikacij. Resda je Google preverjal aplikacije, ki jih je uvrstil na svojo tržnico Play Store, a vsakdo je lahko mimo te tržnice namestil karkoli, če je z interneta prenesel namestitveno datoteko. Postopek se imenuje sideloading in je na primer na iOS onemogočen. To se bo zdaj zgodilo tudi na Androidu.

    novice
    Objavljeno: 19.6.2026 05:00
  • Getty Images bo sodeloval z OpenAI, delnica se je čez noč podvojila!

    Getty Images bo sodeloval z OpenAI, delnica se je čez noč podvojila!

    Podjetje Getty Images je v nedeljo sporočilo, da bodo sodelovali z OpenAI. Priljubljeno orodje umetne inteligence ChatGPT bo lahko brskalo po Gettyjevi knjižnici podob, se iz njih učilo in jih uporabnikom tudi streglo, kar seveda ne bo zastonj. Koliko bo Getty Images z dogovorom zaslužil, podjetji nista razkrili. Vlagatelji pa menijo, da ogromno.

    novice
    Objavljeno: 23.6.2026 05:00
  • Microsoft odkril črva, ki krade kriptovalute

    Microsoft odkril črva, ki krade kriptovalute

    Microsoft je opozoril na odkritje novega in naprednega črva, poimenovanega Crypto Clipper, ki se širi prek okuženih USB ključkov in je namenjen kraji kriptovalut.

    novice
    Objavljeno: 23.6.2026 10:00
  • Preboj, ki bo pospešil internet

    Preboj, ki bo pospešil internet

    Kitajska telekomunikacijska in optična podjetja so z uspešnim preizkusom tehnologije optičnih vlaken z votlim jedrom postavila nov zgodovinski mejnik na področju globalnih komunikacij.

    novice
    Objavljeno: 29.6.2026 12:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Julij-avgust 2026 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
<span>Julij-avgust 2026</span>

Uvodnik
Siri, ki je Evropejci ne smemo imeti

Mnenja
Popotovanje z Brnika Pro et contra - oblak, da ali ne?

Nove tehnologije
Iskanje žvižgačev Živčne procesne enote

Fokus
Napaka na napako … Račun brez krčmarja Uvodnik: Siri, ki je Evropejci ne smemo imeti

Dosje
Pozabljena umetnost

Monitor Pro
Kako algoritmi spreminjajo svet financ Paradoks: tehnologija zavarovalnicam prihrani denar, zavarovanja pa so dražja Svet na klik: konec vrst in navidezna digitalna svoboda

Na zvezi
Kariera v IT Ogrodje – kjer tehnologija dobi svoj glas

Zgodovina
Cisco - ljubezen, ki je spremenila svet Zgodovina računalništva v Sloveniji - Amaterska omrežja

Odprta scena
Klepetalniki razkrivajo zasebne telefonske številke Kriza pomnjenja umetne inteligence

Prenosni računalniki
Procesor je še vedno ključen

Preizkusi
Evropski Office ali le politični projekt? Skriti zakladi za drobiž - FPV (First Person View) Dron

Nasveti
Spreminjanje BIOS-a - odklenimo skrite zmogljivosti Stari kindli, nova moč Usmerjevalniki »na ploščici«

Mobilno
Aplikacije za Googlov telefon Appleove nagrade Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji