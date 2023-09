Prvo računalniško omrežje

Razvoj računalništva je do začetka 70. let prekosil celo najbolj optimistične napovedi. Elektronski računalniki niso bili več le prestižni pripomočki za izbrane, temveč so vse bolj postajali osnovni pogoj za sodobno delovanje in uspešnost tako posameznih organizacij kot celotne družbe.

Poleg vedno zmogljivejših računalnikov tretje generacije, ki so že uporabljali revolucionarna nova integrirana vezja, so se uveljavljali še številni novi koncepti. Eden izmed teh je bil koncept računalniških omrežij in oddaljenih obdelav. Prvo računalniško omrežje je pri nas nastalo leta 1971, v Ljubljani pa je bilo tega leta organizirano zelo odmevno mednarodno srečanje strokovnjakov za obdelavo podatkov (IFIP). Na kongresu so precej razpravljali tudi o ustreznosti svetovnega komunikacijskega omrežja in možnostih njegove uporabe za tvorjenje mrež ter pretok informacij. IBM je demonstriral povezavo z Ohiom v ZDA, angleški ICL pa povezavo z Budimpešto prek najetega telefonskega voda. Vzpostavljena je bila tudi povezava z računalnikom CDC Cyber 72, ki so ga ravno takrat namestili na bolonjski univerzi. Še nikoli prej nista računalništvo in informatika v naših medijih uživala toliko pozornosti. To je močno vplivalo na splošno zavest o pomenu in nujnosti uvajanja računalništva na vseh področjih družbene dejavnosti. O prihodnjem razvoju računalništva pri nas so začeli bolj resno in sistematično razmišljati tudi na državni ravni.

