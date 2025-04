Prve mobilne aplikacije

Pokanje digitalnih mehurčkov je bila ena prvih na telefon prenesenih razvedritev iz resničnega življenja. Bubble Wrap Antistress je ena tistih aplikacij, ob kateri zlahka preživiš ure. Seveda dotikanje zaslona ne more povsem nadomestiti pravega pokanja varovalnega ovoja, a razvijalci so se potrudili po najboljših močeh.

S pametnimi telefoni so med nas prišle mobilne aplikacije, ki so poskrbele za zabavo v slehernem trenutku vsakdanjika. Igrali smo kače, pokali mehurčke, jezili ptice in še kaj. In vsi v okolici so nas z občudovanjem opazovali. Danes, ko ponudba mobilne zabave še nikoli ni bila tako bogata, se nam (pre)večkrat stoži po preprostosti teh zgodnjih izdelkov. Oglejmo si, kateri izmed njih so »preživeli« v kakršnikoli obliki, izvirniku ali alternativi.

Alkohol je mlajšim od 18 let v Sloveniji prepovedan, a se vsi še danes radi spominjamo, kako smo ga pili. Digitalno pivo namreč, ki si ga nagnil ob pomoči telefona. Niso redki, ki so bili zaradi aplikacije iBeer že pri desetih nadvse kul, tekali naokrog in vsem kazali, kaj pijejo, prepričani, da so glavni. Lepi časi.

Ena prvih miselnih iger je v preteklosti povzročila številne izbruhe jeze, a se je vseeno obdržala vse do danes. Res je zoprna, vendar jo je hkrati težko odložiti. Gre za test neumnosti The Moron Test, ki ga je še vedno vredno preizkusiti.

Od stare Nokie dalje je legendarna kača na repertoarju slehernega ljubitelja mobilne zabave. Njena sodobna različica Snake Clash združuje hitro igranje, 3D-grafiko in večigralske bitke z drugimi igralci prek interneta.

Temple Run je priljubljena mobilna igra, ki jo je razvilo podjetje Imangi Studios. Izdana je bila leta 2011 in je hitro postala svetovni fenomen zaradi svoje preproste, vendar zasvajajoče mehanike igranja. V igri prevzamemo vlogo pustolovca, ki beži pred strašnimi demoni, potem ko je ukradel dragoceni idol iz templja. Med begom moramo skakati, drseti, zavijati in se izogibati različnim oviram, kot so ognjene pasti, prepadi in padla drevesa, pri tem pa zbirati kovance in izboljšave. Cilj igre je preteči čim daljšo razdaljo in doseči čim več točk. Temple Run je znan po svoji hitrosti, refleksno zahtevnem igranju ter preprosti, a učinkoviti grafiki. Zaradi svoje priljubljenosti je igra dobila več nadaljevanj in izpeljank, kot je Temple Run 2, ter številne različice z različnimi filmskimi tematikami. Vse so skupaj nabrale več milijard prenosov z mobilnih tržnic.