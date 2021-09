Prosti čas naj bo tudi brez zaslona

Pandemija, delo in šola na daljavo ter omejitev stikov so spremenili uporabo zaslonov tako pri odraslih kot pri otrocih.

Po poročanju Radia Slovenija 1 so najmlajše generacije lansko pomlad v času zaprtja države gledale v zaslone šest, sedem ur na dan – od tega štiri ure zaradi šole –, v drugem valu pa naj bi se ta številka še povečala. A pandemija ni bila prvo opozorilo, da se uporaba zaslonov povečuje tudi med najmlajšimi. Slovenski pediatri, ki pri tem seveda niso osamljeni, so v zadnjih letih začeli opažati otroke v starosti do treh let, ki so ob prekomerni uporabi zaslonov imeli težave na področju komunikacije in socializacije. In prav pediatri so dali pobudo za smernice, tj. strnjene napotke o uporabi zaslonov, ki bodo v pomoč pri zmerni in starosti primerni uporabi. Avtorji smernic z zasloni označujejo vse naprave, ki vsebujejo zaslon: televizijo, pametne telefone, tablice, računalnike, igralne konzole, pametne ure in očala za navidezno ali razširjeno resničnost.

