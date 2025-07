Projektor v žepu

Sicer malo večjem žepu, a projektorji z ultrakratko projicirno razdaljo so napredovali do točke, ko jih lahko uporabljamo namesto monitorja, televizorja ali kinematografa. Preizkusili smo model, ki ima integrirano Googlovo pamet in se obnese tudi kot samostojna naprava.

Že dolgo se nisem počutil tako zelo neumnega kot na preizkusu projektorja Optoma DH6G. Gre za pametni projektor tajvanskega proizvajalca, ki ima tesno integrirane Googlove storitve in se obnaša kot televizor, projektor, Google Cast (tudi Apple AirPlay) ali zvočnik. Če ga seveda znate postaviti pred steno. A pojdimo po vrsti.

DH6G sodi med projekte z ultrakratko projicirno razdaljo (ultrashort throw projector), ki niso nič pretirano novega. V nasprotju s klasičnimi, ki so montirani vsaj nekaj decimetrov, če ne metrov od platna, se tovrstni novinci postavijo vsega nekaj centimetrov ali decimetrov od stene. Če ne uporabite niti dveh sivih celic in tak projektor po stari navadi postavite na sredino dnevne sobe dva metra od stene, bo sliko zvito in na glavo obrnjeno projiciral – na strop. Seveda je v navodilih jasno napisano, kako daleč od površine mora biti za želeno velikost slike, a kdo bi bral navodila pri tako osnovnih opravilih, kot so razpakiranje, postavitev v sobo in priklop.

Ultrakratka projicirna razdalja pomeni, da projektor deluje tudi borih 10 centimetrov od stene. V navodilih najdemo celo skice: na razdalji 26 centimetrov bomo dobili 60-palčno sliko, na razdalji 33 centimetrov bo 80-palčna in pri 40 centimetrih 100-palčna. Seveda moramo upoštevati ločljivost, ki je 1.080p.

V škatli

Pri nakupu (ali izposoji) dobimo projektor, daljinski upravljalnik, kabel USB-C, adapter (230 V šuko na USB-C, ki je približno trikrat večji od podobnih adapterjev za pametne telefone) in kratka navodila za uporabo. Nima pa kabla UTP ali HDMI, ki bi lahko prišel prav.

S sestavljanjem ali z vklapljanjem ni nobenih težav, ker resnici na ljubo nimamo česa zgrešiti. Projektor postavimo na ravno podlago pred projicirno površino, ga s kablom USB-C prek adapterja povežemo z omrežno napetostjo in v roke primemo daljinski upravljalnik, ki že ima vložene in aktivne baterije. Četudi ima priklop za kabel UTP, ga bomo verjetno prek programskega vmesnika raje povezali z Wi-Fi.

Projektor zna sam nastaviti goriščno razdaljo in prilagoditi sliko ter jo izostriti, lahko pa to storimo tudi ročno. Ko ga vključimo, lahko izberemo pametni način delovanja (Set up Google TV) ali neumnega (Set up basic TV). Če se odločimo za drugo možnost, se obnaša kot običajen televizor. To pomeni, da lahko sliko nanj vodimo neposredno prek priklopa HDMI ali pa uporabljamo nameščene aplikacije, denimo Youtube ali Netflix. Če pa izberemo prvo možnost, bomo dobili pametno napravo, ki podpira tudi Google Cast.

Železnina

Projektor najprej povežemo z domačim omrežjem, nato pa ga prek aplikacije Google Home tudi dodamo med svoje naprave. Postopek je enostaven, saj ga telefon prepozna kot televizor, nato pa poskeniramo kodo QR, da ju povežemo. Pravzaprav moramo najprej seznaniti še daljinski upravljalnik in projektor, kar storimo s pritiskom in pridržanjem na dvoje tipk na daljincu. Tudi tega brez navodil ni moč uganiti.

Pri sliki in zvoku se bomo pomudili res na hitro, ker je situacija podobna kot pri današnjih televizorjih. Tehnika je napredovala do te mere, da je za povprečnega uporabnika slika povsem zadovoljive kakovosti, sploh če jo projicira na namensko platno in ne neposredno na steno. Zvok je boljši kot v prenosnem računalniku in primerljiv z zvočniki v televizorjih srednjega razreda. Hudih basov seveda ne gre pričakovati že zaradi fizikalnih omejitev, višji toni pa so spodobni. Dodajmo, da lahko projektor deluje kot zvočnik, s katerim se druge naprave povežejo prek bluetootha. Če izberemo Bluetooth Speaker Mode, bomo videli napravo z imenom DH6G.

In da, projektor je res prenosen, saj ni le majhen in lahek, temveč ima tudi baterijo. S kapaciteto 54,75 Wh je na testu zmogel 89 minut predvajati videoposnetke z Youtuba. Stanja baterije ne vidimo, tik preden se izprazni, pa nas sistem opozori, da moramo priključiti napajanje. Tik pomeni res tik, to je 10 sekund, preden se ugasne.

Pamet za pametne

Pri pametnih napravah ocenjujemo tudi uporabniško izkušnjo, ki je klasični Google. Na projektorju teče Googlov operacijski sistem, zato se vede popolnoma enako kot najcenejši pametni televizor manj znane madžarske znamke, ki smo ga kupili lani. V praksi imamo več možnosti. Projektor lahko deluje kot neumna naprava, ki sprejema signal (sliko in zvok) prek HDMI. Lahko deluje kot pametni sprejemnik signala, saj nanj prek Google Casta ali Apple AirPlaya pošiljamo slike, glasbo ali video. Saj poznate nadlogo aplikacije Youtube na telefonu, ki ne mara teči v ozadju in se takoj ustavi: če videoposnetek pošljete na pametno napravo prek Google Casta, lahko na telefonu istočasno počnete kaj drugega.

Ker pa ima projektor lastni operacijski sistem, ga lahko uporabljamo tudi samostojno. Vanj se lahko vpišemo z Googlovim uporabniškim imenom – odznačimo deljenje diagnostičnih in lokacijskih podatkov s proizvajalcem – in namestimo aplikacije za ogled vsebin. Netflix, Youtube, Amazon Prime Video, Apple TV so tipični primeri, za prve tri imamo celo namenske gumbe na daljinskem upravljalniku, da jih neposredno odpremo brez iskanju po meniju.

Neposredno z Googlove tržnice lahko namestimo tudi druge aplikacije, denimo RTV 365 naše javne radiotelevizije.

Na enak način lahko namestimo tudi druge aplikacije za predvajanje vsebine, denimo VLC, ali pa celo kaj tretjega, denimo aplikacije za VPN. Uporabna že priložena aplikacija je Google Assistant, ki jo takisto prikličemo s pritiskom na namensko tipko na daljinskem upravljalniku. Nato lahko ukazujemo z glasom, pri čemer je še največja omejitev pomanjkanje domišljije. Vprašamo lahko po vremenu, odpremo poljubno aplikacijo, zastavimo vprašanje (»Kdaj je izšla Matrica?«), pogledamo vreme itd. Ali pa preprosto rečemo: »Ugasni se.«

Z asistentom se res lahko pogovarjamo, sprašujemo o vremenu, novicah, zgodovini. Vprašamo o najboljših znanstvenofantastičnih filmih vseh časov, pa bo odrecitiral seznam z IMDB. A vseeno se moramo zavedati, da ne gre za Gemini ali kaj podobno naprednega. Asistent bo odgovarjal s preprostimi podatki z interneta, včasih tudi precej neumnimi, odgovori pa med seboj niso povezani. Gre torej bolj za izmenjavo vprašanje-odgovor, kakor pa za resnični pogovor. A po drugi strani lahko rečemo le The Matrix, pa bo asistent predvajal napovednik filma in ponudil ogled – proti plačilu najema – celotnega filma.

Malo zmanjka

Da bi bil projektor resnično brezhiben, mu zmanjkajo podrobnosti, ki pa močno vplivajo na končno uporabniško izkušnjo. Da se adapter pošastno segreva – dlje časa ga ni mogoče držati, kakšen otrok pa se lahko na njem zares opeče –, kaže zgolj na neučinkovitost, ki je posledica varčevanja. Ta problem lahko rešimo, če kupimo boljši adapter.

Na neodzivnost oziroma zakasnitve daljinskega upravljalnika se morda lahko navadimo, čeprav se moremo vprašati, zakaj bi se morali. Največ težav je z vklapljanjem naprave, ki se včasih odzove na gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, drugič se vključi s katerim drugim gumbom, tretjič pa je bilo treba projektor prisilno izključiti in vključiti neposredno na ohišju naprave. Tudi ostale funkcionalnosti imajo zamik, kar bo nestrpnejše uporabnike zmotilo.

Če omenjamo daljinski upravljalnik, ne moremo mimo dejstva, da so tudi pri tem varčevali. Medtem ko ima tipke za Youtube, Netflix in Prime Video – naprava je pač usmerjena na zahodne trge –, nima gumba za predvajanje in premor. Motijo tudi malenkosti: projektor pri nastavljanju goriščne razdalje na zaslonu zahteva pritisk gumba O. K., na daljinskem upravljalniku pa na gumb sredi belega kroga niso napisali O. K., kot je to sicer v navadi. Govorimo dobesedno manj kot o centu razlike.

Precej teže pa bomo spregledali glasnost. Resda je preizkus potekal sredi poletja, a v sobi je bilo 23 °C brez neposredne sončne svetlobe. Kljub temu je projektor neusmiljeno navijal ventilatorje, ki so motili uporabo. Nemogoče jih je bilo preslišati. Predstavljajte si thinkpade, ki ob pregrevanju na polno zaženejo vse svoje ventilatorje. Poleg stalnega belega šuma ventilatorjev se je vsake toliko časa oglasilo še nekako škrtanje, katerega izvor ni bil znan. Projektor je torej zelo glasen, kar je zlasti zvečer in ponoči oglušujoče.

Sklep

Marsikdo se je v preteklosti poigraval z zamislijo, da bi doma namesto televizorja namestil projektor. Izkaže se, da je to večji izziv, kot si predstavljamo. Ne gre le za nakup platna ali barvanje stene s posebno belo barvo, temveč je treba projektor nekako namestiti pod strop, tja pripeljati elektriko in kabel HDMI, nekaj je treba storiti tudi z zvočniki, ki so običajno zanič.

Projektorji z ultrakratko projicirno razdaljo te težave v veliki meri odpravljajo, ker jih preprosto postavimo na polico pred platno ali steno. Tja lažje pripeljemo ustrezne kable, vgrajeni zvočniki pa so že zelo solidni. A konkretni model ima vendarle nekaj resnih pomanjkljivosti.

Slika je dobra, vse potrebne (in nekaj potrebnih) funkcionalnosti ima, a nakup priporočamo le največjim navdušencem nad to tehnologijo. Hrup in zatikanje v menijih oziroma počasna odzivnost so preveč moteče pomanjkljivosti, da bi jih ob nezanemarljivi ceni spregledali. Četudi sta zvok in slika, kot se šika.

Optoma DH6G

pametni prenosni projektor

Kje: Centerprojekcije.si

Cena: 1030 EUR

Za: Jasna slika, soliden zvok.

Proti: Glasnost, neodziven daljinski upravljalnik.