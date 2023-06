Programska oprema - Vadba in tekmovanje v virtualnem svetu

Zakaj bi se ob poplavi računalniških aplikacij za boljši videz in dobro kondicijo vozili v športne centre in plačevali drage osebne trenerje, ko pa nam lahko računalnik na prikazovalniku pametnega telefona ali na velikem platnu prek digitalnega projektorja pričara športne sotrpine, med katerimi so tudi zagrizeni konkurenti ...

Pri vadbi na prostem med mrzlimi in deževnimi dnevi kaj hitro staknemo prehlad, zato je vadba v fitnes studiu ali domači telovadnici veliko primernejša. Res pa je, da je vrtenje predalov na sobnem kolesu brez slikovite pokrajine in prijateljev, ki bi se z nami v navideznem svetu podali na kolesarko turo ali drug športni podvig, pogosto dolgočasno. K sreči so na to pomisli tudi izkušeni programerji in načrtovalci računalniških aplikacij, ki so številna tipala naprav v studiih za fitnes povezali z računalniki in s pametnimi telefoni z zmogljivimi grafičnimi procesorji in prikazovalniki, ki nas popeljejo v navidezna svetova ekipnega in tekmovalnega športa. Princip delovanja je podoben tistemu, ko osličku, na katerem sedimo, na dolgi palici pred nos pomolimo rdeč korenček, za katerim se bo takoj pognal in ga začel loviti, a ga ne bo mogel ujeti.

