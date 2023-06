Programska oprema - V internetu najdemo vse

Sta res dovolj samo nosilec za pritrditev na kolo in ustrezna aplikacija? Katera tipala podpirajo kolesarske aplikacije? In ne, Strava in Komoot nista vse, kar obstaja.

Navdušeni kolesarji se radi pohvalijo s številom prevoženih kilometrov in z zahtevnostjo prevoženih tur, nekateri tudi s tem, kako hitro so vozili, obenem pa ne pozabijo omeniti ekipnih podvigov v družbi svojih kolesarskih kolegov.

