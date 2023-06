Programska oprema - Programi za šport in prosti čas

Športniki in rekreativci danes pri svojih aktivnostih vse pogosteje uporabljajo mobilne aplikacije. Pomoč sega lahko od tako preprostih zadev, kot je štetje korakov, do najzahtevnejših, kot sta načrtovanje treningov in podrobnejša analiza učinkovitosti vadbe. Če k temu dodamo še programe za pomoč pri prehrani, virtualno vadbo in programe za predstavitev ter deljenje dosežkov, programska oprema pokrije praktično vse vidike športne aktivnosti. Dobro pa je vedeti, kaj je na voljo in kje posamezna rešitev najbolj blesti.

Računalniška tehnologija je na področje športa in rekreacije vstopila med vzponom mobilnih naprav in z njimi povezanih tipal. Spomnimo se prvih začetkov, ko smo s prvotnimi »pametnimi« (ta izraz je za današnje čase docela neprimeren) športnimi urami in z dodatnimi pasovi merili srčni utrip. Naslednji odmeven korak v evoluciji je bil prihod pametnih zapestnic (Fitbit in sorodni izdelki), ki so merile število prehojenih korakov in še niz drugih podatkov.

