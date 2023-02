Programska oprema CAM se uporablja za avtomatizacijo celotnega postopka izdelave

izdelkov, saj deluje kot tolmač med inženirjevim načrtom in strojem, ki izdelek oblikuje. Deluje tako, da ustvari orodne poti, prek katerih lahko stroj surovine pretvori v končni izdelek.

V svetu proizvodnje imajo računalniki že od nekdaj pomembno vlogo pri nastanku končnih izdelkov, in to malodane v vseh fazah – od zamisli do uresničitve. Zmožnost računalniško podprte proizvodnje (CAM), da skrajša čas, potreben za načrtovanje in izdelavo prototipa brez preoblikovanja ali preurejanja proizvodne linije, je rešitve CAM uveljavila v številnih industrijskih vertikalah. CAM zdaj prevzema širšo vlogo v proizvodnih podjetjih, vključno z načrtovanjem, upravljanjem, s transportom in skladiščenjem. Tehnološki razvoj to dosega z združevanjem zajema podatkov, orodji CAD in CAM, računalniško integrirano proizvodnjo in s povezano logistiko.

