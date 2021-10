Procesorji - Med rdečim in modrim taborom

Letošnja jesen zaradi pomanjkanja polprevodniških čipov velja za sila neugoden trenutek za nakup osebnega računalnika, toda mnogi izbire nimajo in se pač morajo prekopati skozi kaos podražitev ter slabe dobavljivosti. Tokrat jim bomo pomagali pri izbiri - procesorjev.

Pogled na cenike računalniških komponent je bil letos za vsakogar, ki se je odločal za nadgradnjo, precej travmatična izkušnja. Najbolj so z glavo zmajevali igričarji, saj so se cene grafičnih kartic dobesedno potrojile. Tisti, ki trga ne spremljajo tako podrobno, so ugibali, zakaj toliko artiklov v trgovinah ni na zalogi. Prav vsi pa smo, vede ali nevede, tako za posamezne čipe kot sestavljene računalnike plačevali nekaj več. Da je ozko grlo proizvodnja polprevodnikov, je zdaj mogoče brati že v dnevnem časopisju in kriza je udarila tudi po področjih, ki jih običajno (še) ne identificiramo z računalništvom, kot je avtomobilska industrija.

Zakup člankov