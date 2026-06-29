Procesor je še vedno ključen

Asusov novi Expertbook Ultra je na prvi pogled povsem klasičen ultra tanek poslovni prenosnik. Preizkus pokaže, da gre za enega najboljših tovrstnih modelov.

Expertbook Ultra je namenjen uporabnikom, ki so pogosto na poti ali terenu in cenijo prenosljivost ter kompaktne dimenzije. Diagonala zaslona meri 14 palcev, robovi okoli njega so izredno tanki. Kljub temu je ohišje zelo čvrsto, brez omembe vrednega zvijanja. Pohvaliti velja razmerje teže med zaslonom in spodnjim delom – zaslon je zelo lahek, zato ga lahko enostavno odpremo z eno roko, spodnji del pa se pri tem ne dvigne z mize. Malenkost, a jo cenimo.

Ohišje je izdelano iz zlitine magnezija in aluminija s posebno keramično prevleko. V praksi deluje zadržano (zelo temno siva barva), po obliki in linijah spominja na Applove prenosnike. Tipke bi lahko imele več hoda, zmotila nas je tudi ozka tipka »Enter«. Tipke so osvetljene od zadaj, po potrebi tudi samodejno, glede na osvetlitev prostora.

Kljub tankemu ohišju smo povsem zadovoljni z naborom vmesnikov. Na levi in desni strani imamo po en vmesnik USB-C in en USB-A, na levi sta še izhod HDMI in vmesnik zvočne kartice. Ker gre za poslovni prenosnik, je v tipko za vklop in izklop računalnika vgrajen tudi bralnik prstnih odtisov, spletna kamera pa podpira prijavni sistem Windows Hello. Odličen je tudi zaslon, saj gre za OLED matriko visoke ločljivosti z rahlo matirano prevleko in občutljivostjo na dotik. Zaslon se sicer ne zasuče povsem okoli, največji kot odpiranja pa je približno 155 stopinj, torej se ne zmore popolnoma vodoravno odpreti. Izberemo lahko osveževanje s 60 ali 120 Hz ali pustimo sistemu, da sam prehaja med 30 in 120 Hz; počasnejše osveževanje seveda privarčuje energijo.

Expertbook Ultra nas je pri preizkusu splošne hitrosti in pri preizkusu igričarskih zmogljivosti pozitivno presenetil.

Srce strojne opreme predstavlja aktualna generacija Intelovih procesorjev; v preizkusnem modelu je bil Intel Core Ultra X7 358H, ki ima 16 jeder (brez večnitne tehnologije), integriran je grafični procesor Arc B390, sistem je imel vgrajenih 32 GB pomnilnika. Pri preizkusu zmogljivosti nas je pozitivno presenetil tako pri preizkusu splošne hitrosti (PCMark) kot pri preizkusu igričarskih zmogljivosti (3DMark).

Pri slednjem smo bili nad rezultati še posebej presenečeni, saj tanki prenosniki načeloma niso primerni za igre. Tu pa bomo lahko igrali tudi novejše naslove, sicer z nekaj omejitvami pri ločljivosti, efektih in podrobnostih, a vseeno. V praksi lahko grafično zmogljivost primerjamo z Nvidia GeForce RTX 3060, seveda z različico za prenosnike, ne za namizne računalnike.

Zmogljivosti lahko seveda v celoti pripišemo novi generaciji Intelovega procesorja, podobne rezultate pa lahko pričakujemo tudi pri podobno opremljenih prenosnikih drugih proizvajalcev. Velja pohvaliti tudi porabo energije – pri »nežni« uporabi lahko brez težav dosežemo 16 ali več ur delovanja, pri zahtevni pa okoli tri ure, odvisno od dejanske uporabe in nastavitev.

Preizkušeni Expertbook Ultra je eden najboljših prenosnikov, kar smo jih kdaj srečali. Za tipkanje bi si morda želeli nekoliko boljšo tipkovnico, ne bi se branili še kakšnega dodatnega vmesnika, a vse to so le manjši pomisleki. Jasno pa je, da se vsaka dobra zgodba enkrat konča; v tem primeru se ustavi pri ceni. V naših spletnih trgovinah so odstopanja za preizkušeni model do približno 10 %, a najnižja cena, ki smo jo našli v času preizkusa, je slabih 2.800 evrov. Zavedamo se, da so trenutno cene določenih komponent podivjane, a vseeno – če smo pripravljeni sprejeti kak kompromis, lahko za zelo dober prenosnik odštejemo približno polovico tega, kar bomo odšteli za tega Asusa.

Asus Expertbook Ultra B9406CAA

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 14.545.

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 12.419.

Trajanje delovanja: 9 ur 12 minut.

Zgradba in oprema: 10.

Velikost in teža: 10.

Mere: 31 × 21,3 × 1,6 cm, 1,1 kg.

Značilnosti: Intel Core Ultra X7 358H, 1,9 GHz, 32 GB RAM, 1 TB SSD, WLAN 802.11ax, Bluetooth.

Zaslon: 14-palčni, 2.880 × 1.800 pik, OLED, na dotik.

Operacijski sistem: Windows 11 Pro.

Cena: 2785 EUR.

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Za: Velikost in teža, kakovost izdelave, vzdržljivost akumulatorja, odličen zaslon.

Proti: Cena.