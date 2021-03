Proč s tresočimi rokami

Nismo skupinsko postali bistveno mirnejši, manj tresočih rok in ostrejšega pogleda, kakor bi naivno sklepali iz primerjave domačih video posnetkov izpred 20 let z današnjimi, temveč je stabilizacija slike prispela v praktično vse pametne telefone. Načinov je več, od mehaničnih prek digitalnih do umetne inteligence, vsem pa je skupen cilj. Današnji video posnetki so zato gladki in umirjeni, fotografije pa ostre.

Domači video posnetki iz 90. let, ki smo jih vestno snemali na kasete VHS, so zaradi tresenja često negledljivi. Verjetno ni smučarja, kolesarja ali tekača, ki je poskušal kaj posneti, a je bil rezultat bolj primeren za testiranje zdravil proti morski bolezni kot kaj drugega. Že malenkostni tresljaji, ki ob premikanju sploh niso tako malenkostni, imajo velike posledice za kakovost posnetka. S fotografijami je nekoliko lažje, a še vedno je treba fotoaparat držati pri miru za čas zajema. Danes so te težave bistveno milejše, ker imajo tudi že najcenejši telefoni vsaj eno vrsto stabilizacije slike. Kot za mnogo težav imamo poceni in drage rešitve, mehanske in digitalne rešitve, ki so vedno kompromisi.

