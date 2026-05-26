Pro et contra: evropska ali ameriška pisarna?

Evropa pripravlja odgovor na ameriški Microsoft Office. Euro-Office naj bi bil kmalu pripravljen za uporabnike, ki nočejo biti odvisni od ZDA. Katere so njegove prednosti in katere slabosti?

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Evropa pripravlja odgovor na ameriški Microsoft Office. Euro-Office naj bi bil kmalu pripravljen za uporabnike, ki nočejo biti odvisni od ZDA. Katere so njegove prednosti in katere slabosti?

Čas je, da prestopimo na evropsko stran

Boris Šavc

Prva programska oprema, ki jo običajno namestimo na nov računalnik, je pisarniška zbirka, v večini primerov Microsoft Office (danes Microsoft 365), vendar se zaradi geopolitičnih sprememb, vse strožjih evropskih predpisov o varstvu podatkov in nenehnega zviševanja cen naročnin ta samoumevnost hitro ruši. Evropa je ugotovila, da prevelika odvisnost od ameriških tehnoloških velikanov ogroža njeno digitalno suverenost. Tu nastopi Euro-Office, nova odprtokodna pisarniška zbirka, ki ne predstavlja le alternative Microsoftu, temveč prinaša povsem novo filozofijo upravljanja podatkov.

Največja in najočitnejša prednost evropske zbirke pred Microsoftovim paketom je vprašanje lastništva in lokacije podatkov. Microsoft 365 deluje v oblaku, ki je podvržen ameriški zakonodaji, kar pomeni, da imajo ameriški organi pod določenimi pogoji dostop do podatkov, shranjenih v teh sistemih, četudi so strežniki fizično v Evropi. Zbirka Euro-Office temelji na popolni transparentnosti – njena koda je javno dostopna in pregledana, podatke pa bo shranjevala lokalno ali v preverjene evropske oblačne storitve. Tako je zagotovljena stoodstotna skladnost z uredbo GDPR, podatki pa ne bodo nikoli zapustili evropskega pravnega prostora.

Microsoft nas poskuša prikleniti na celotni svoj ekosistem, medtem ko Evropa s svojo zbirko ubira povsem nasprotno pot: Euro-Office se osredotoča izključno na urejanje dokumentov, preglednic, predstavitev in PDF, hkrati pa je zasnovan tako, da se neopazno integrira v obstoječa okolja. Temelji na pogonu, ki izvorno uporablja Microsoftove privzete formate OOXML, zato je stopnja združljivosti visoka. Poleg tega bo sistem spletnega sodelovanja gladko deloval: več uporabnikov bo lahko hkrati urejalo isti dokument, komentiralo in spremljalo spremembe, ne da bi pri tem prihajalo do popačenj datotek, kar je bila v preteklosti glavna hiba alternativnih programov.

Zamenjava programske opreme v večjih organizacijah pogosto propade zaradi odpora zaposlenih, ki se neradi učijo novih sistemov. Razvijalci evropskih programov so se tega zavedali. Grafični vmesnik zbirke uporablja priljubljene zavihke, zelo podobne tistim iz Redmonda, prehod z ameriške Pisarne na evropsko bo za končnega uporabnika tako praktično neopazen. Vsa ključna orodja so tam, kjer jih pričakujemo, kar bistveno zmanjša stroške in čas, potreben za izobraževanje zaposlenih.

Euro-Office s svojim odprtokodnim modelom ponuja tudi večjo stroškovno učinkovitost. Organizacije plačujejo le za infrastrukturo in podporo, če jo potrebujejo, odpadejo pa dragi licenčni stroški na uporabnika. Ta denar lahko evropska podjetja vložijo v lokalno IT-podporo ali razvoj lastnih storitev, s čimer kapital ostaja znotraj evropskega gospodarstva.

Evropa ima idejo, ne pa še Officea

Matej Šmid

Euro-Office se sliši kot program, ki bi ga morali podpreti že iz načelnih razlogov: evropski, odprtokodni, suvereni odgovor na Microsoftovo prevlado. Toda pri pisarniški zbirki načela niso dovolj. To je orodje, s katerim podjetja vsak dan pišejo pogodbe, vodijo preglednice, pripravljajo ponudbe in odpirajo dokumente, ki jih pošiljajo kupci, dobavitelji ali javna uprava. Tu šteje predvsem zanesljivost. In tu ima Euro-Office trenutno največjo težavo: v resnici ga sploh še ni.

Na voljo je tehnični predogled, namenjen preizkušanju, ne resni uporabi. Prva stabilna različica je napovedana šele za poletje 2026, kar pomeni, da danes ne govorimo o zamenjavi za Microsoft 365, temveč o obljubi. Ta je lahko zanimiva za razvijalce, skrbnike evropskega oblaka Nextcloud in ustanove, ki želijo sodelovati pri razvoju, za povprečno podjetje pa je to premalo. Nihče razumen ne bo na beta različico preselil računovodskih preglednic, pravnih dokumentov ali poslovno kritičnih predlog.

Druga težava je združljivost. Euro-Office obljublja dobro podporo formatom DOCX, XLSX in PPTX, toda obljuba ni isto kot vsakodnevna praksa. Microsoft Office je de facto standard, ne le zaradi formatov, temveč zaradi neštetih robnih primerov: zapletenih Excelovih formul, makrov, vrtilnih tabel, predlog, komentarjev, sledenja spremembam in dokumentov, ki so v različnih različicah Officea nastajali desetletja. Že majhen zamik v postavitvi strani ali napačno preračunana preglednica lahko v poslovnem okolju pomeni več škode kot prihranek pri licencah.

Euro-Office je tudi le spletna komponenta (vsaj za zdaj), namenjena integraciji v druge sisteme, ne klasičen samostojen program, ki ga uporabnik namesti in uporablja kot Word ali Excel. To je lahko prednost za organizacije z lastno infrastrukturo, hkrati pa breme za vse druge. Microsoft 365 danes ne ponuja le urejevalnika besedil, temveč cel ekosistem: Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint, Power BI, upravljanje identitet, mobilne aplikacije, predloge, podporo in administracijo. Euro-Office tega sveta ne nadomešča. V najboljšem primeru le en njegov del.

Ne gre spregledati pravnih in projektnih negotovosti. Euro-Office izhaja iz OnlyOfficea, že ob njegovem nastanku pa so se pojavili očitki glede licenc, blagovnih znamk in uporabe izvorne kode. Tudi če se bo spor rešil v prid Euro-Officea, je to za resne uporabnike opozorilo: izdelek, ki naj bi zmanjšal tveganja odvisnosti, prinaša nova tveganja.

Euro-Office je zato danes zanimiv politični in tehnološki signal, ne pa realna zamenjava za Microsoft Office. Suverenost je pomembna, vendar mora pisarniški paket najprej brezhibno delovati. Dokler Euro-Office ne bo stabilen, lokaliziran, preizkušen na milijonih dokumentov in podprt z zanesljivo podporo, je pametneje ostati pri orodju, ki ga uporablja večina – tudi zato, ker ga uporablja večina.