Prizadevanje za popolnost

Strava, ki je ime dobila po švedski besedi za prizadevanje, je platforma, ki pomaga športnikom beležiti njihove vadbe, najti nove poti za tek in vadbene programe, se povezati in tekmovati z drugimi športniki ter objavljati svoje treninge z naslovi, napisi in s fotografijami.

Stravo uporabljajo tako profesionalci kot rekreativci, ki se z njo povezujejo, motivirajo in izboljšujejo. Več kot 100 milijonov uporabnikov letno z njo zabeleži dve milijardi športnih aktivnosti. Strave, kot jo poznamo danes, ni bilo na trgu do leta 2009, a njena zgodba je še veliko starejša. Zamisel zanjo je nastala pred skoraj 30 leti.

