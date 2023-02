Primer Apple

Apple je bilo od nekdaj poseben in drugačen. Že računalnik Apple II je bil posebnež, da o macintoshu ne govorimo, z iphonom pa je podjetje stopilo v legendo. Apple je tak posebnež, da ga marsikdo dojema kot arogantneža. Ali je res?

Arogantnega jabolka se lotimo kar pri najočitnejših in, recimo bobu bob, populističnih očitkih.

Applu se svojih operacijskih sistemov nikoli ni dalo prevesti tudi v slovenščino. Četudi je slovenski prodajalec za Jabolko že leta 1995 na svojo roko in s svojim denarjem izdal slovensko različico Mac OS 7.5 (mimogrede, danes ga lahko preizkusite kar v brskalniku – www.monitor.si/MacOS75), so ga navsezadnje opustili, saj Apple za prevzem prevoda (in stroškov) ni bil zainteresiran. Podoben (ne)interes je bil kasneje izražen tudi za prevod telefonskega sistema iOS.

Applova tipkovnica ima nenavaden razpored – denimo do danes vseprisotne internetne afne dostopamo s kar tremi hkrati pritisnjenimi tipkami. Enako velja za znak za evro. Šumniki na tipkovnici sicer so (ko v operacijskem sistemu izberemo hrvaščino …), vendar je tipkovnica v razporedu QWERTY in ne QWERTZ.

Apple (za zdaj še) vztraja na lastnih povezovalnih vmesnikih. USB, ki ga uporablja ves svet, menda ni dovolj dober.

Apple vztraja, da mora mobilni operater, ki hoče postati uradni partner, zakupiti določeno število iphonov. Pustimo zdaj to, da se operaterjem to vseeno prav mastno izplača.

Applovi telefoni imajo le eno leto garancije, vsi ostali pa dve. Pri čemer se sicer krešejo mnenja, kaj sploh pomeni »garancija«, kaj je »jamstvo« in kaj je Apple One Year Limited Warranty. In kdo je za to le eno leto »kriv« – Apple ali mobilni operaterji. Pa vendar, kar se uporabnikov tiče, je ena manj kot dve.

In navsezadnje – Applov ekosistem je izredno zaprt, na iphone zunaj trgovine ni moč namestiti ničesar. Menda zaradi varnosti, morda pa tudi zaradi denarja, meni Epic Games, ki bo s tožbo proti Applu, kot kaže, zmagal.

In še zadnja zgodba, na katero nas je opozoril bralec – najzmogljivejše in najdražje ure Apple Watch Ultra, ki ima vgrajen vmesnik LTE (e-SIM) ni mogoče povezati s slovenskimi mobilnimi omrežji, čeprav je ura uradno kupljena pri nas (resda ne pri mobilnem operaterju, pa vendar). Bralec je potožil, da so ga razni naslovi pošiljali od Poncija do Pilata, pri vsakem pa je izvedel drugo zgodbo. Applova tehnična pomoč mu je celo prijavila, da je tako zaradi nekakšnih dodatnih frekvenc LTE, ki da so potrebne zaradi »drugačne antene v uri Apple Watch«. Kar je seveda nesmiselno, saj ura, ki je bila prijavljena v avstrijsko omrežje A1, zdaj prav lepo deluje tudi v Sloveniji. In povsod, kjer je signal LTE.

Apple vztraja, da izdelek nikoli ne sme biti polovičarski.

Naše poizvedovanje pri mobilnih operaterjih je pokazalo, da je vzrok veliko bolj banalen – denar. Applova ura z LTE namreč za prvo prijavo v omrežje zahteva poseben provisioning server, ki ga slovenski operaterji nimajo. Stane namreč okoli 300.000 evrov, ki jih z le nekaj (deset? sto?) takimi urami, ki so/bi bile prodane v Sloveniji pač ni mogoče izplačati. Počakajte … toda saj, denimo, Samsungova ura z vgrajenim LTE prav lepo deluje tudi brez tega strežnika! Zakaj je Apple spet nekakšen posebnež? Morda celo arogantnež? Operater – kupi strežnik ali pa pri vas ne bo ur Watch! Ali res?

Izkaže se, da je Apple velikokrat bolj perfekcionist kot arogantnež. Poseben programski strežnik, ki ga mimogrede ne izdeluje Apple, ampak proizvajalci mobilnih omrežij, kot je, denimo, Ericsson, je za prijavo namreč nujen, če želimo uporabniku ure ponuditi popolno izkušnjo. Da, Samsung ura z LTE deluje, kot vsak telefon, vendar ima lastno mobilno številko. Če nas nekdo kliče na številko telefona, bo zvonil telefon, če nas kliče na uro, bo zvonila ura. Enako velja v obratni smeri. Applova ura pa telefonsko številko deli z iphonom – ob klicu zvonita oba, ob »dvigu« enega se zvonjenje na drugem prekine. In seveda je tudi klicanje z obeh videti enako, kot ena in ista telefonska številka. In Apple vztraja, da tako mora biti, sicer je izdelek polovičarski. Drugi proizvajalci pri tem ne vztrajajo, ampak izvedbo prepustijo operaterju.

Mobilni operaterji pravijo, da je enako tudi pri »vklopu« omrežja 5G na njihovih iphonih. Applova ekipa nenapovedano in skrito pride v Slovenijo, se vseli v hotel, preveri vse mogoče parametre mobilnega omrežja, in če vse stoji kot je treba, operater ob naslednji iteraciji dobi sistemsko nadgradnjo, ki iphone poveže z omrežjem. Res pa je, da se nič od tega ne zgodi, če operater ne sodi med uradne partnerje. Telemach tako sicer prodaja iphone in ima omrežje 5G, vendar iphoni le-tega ne marajo …

Apple je perfekcionist, ker je lahko. In je arogantnež, ker je lahko. Podjetje je imelo kar nekaj let izdelek, ki je bil leta pred konkurenco, najsibo to mac ali iphone, v tem času pa je pridobilo bazo uporabnikov, ki mu verno sledijo. Apple je kult in to v resnici sploh ni slabo. Za podjetje, njegove delničarje, pa tudi za uporabnike.

Naročite se na Monitor!

Vabimo vas, da se naročite na klasično ali digitalno različico Monitorja, ali pa aktualno "papirno" različico kupite v naši spletni trgovini. Monitor je v obliki HTML na voljo tukaj: www.monitor.si/revija/februar-2023/