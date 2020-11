Prilagodljivost brez meja

Septembra je Apple uradno objavil naslednjo večjo nadgradnjo mobilnega operacijskega sistema iOS. Nemudoma smo jo namestili in po dobrem mesecu uporabe lahko z gotovostjo trdimo, da sta telefon iPhone in tablica iPad zaradi nje boljši napravi. Skupaj si oglejmo, zakaj je tako.

Apple je telefonom iPhone in tablicam iPad končno privoščil seznam nameščenih aplikacij, kakršnega uporabniki mobilnih naprav z Googlovim operacijskim sistemom Android poznajo že od nekdaj. S potegi prsta v levo, mimo vseh klasičnih domačih zaslonov, pridemo do seznama nameščenih aplikacij App Library, ki je lično urejen v vsebinske kategorije in opremljen z zmogljivim iskalnikom. Seznam aplikacij je na videz podoben imenikom, ki se ob dotiku nanje razširijo in prikažejo vse elemente, shranjene v njih. App Library razširjeni seznam prikaže le, če vemo, kje ga je treba podrezati. Če je v kategoriji pet elementov ali več, se poleg večjih ikon v kvadratu pojavi tudi skupina manjših. Dotik nanje razširi kategorijo v znan seznam, medtem ko izbira večjih želeno aplikacijo neposredno zažene. Te se obnašajo enako kot na običajnem domačem zaslonu, med drugim lepo delujejo daljši dotik in prikaz dodatnih zmožnosti, brisanje in urejanje nameščenih aplikacij.

