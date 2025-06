Prihodnost sodelovanja in digitalnih komunikacij

Digitalna doba je posledica neštetih tehnoloških napredkov in prebojev. Eden takšnih je vsekakor razvoj poenotenih komunikacij. Te so od skromnih začetkov in uvajanja videa v poslovanje zrasle v revolucionarno orodje, ki preoblikuje poslovanje podjetij in spodbuja nemoteno sodelovanje zaposlenih, tudi če so ti dobesedno na drugem koncu sveta. Ko se zvok, video, sporočanje, konference, e-pošta in sodelovanje v dokumentih združijo v enotno platformo, to podjetjem omogoča, da delujejo učinkoviteje in varneje.

Poenotene komunikacije se razvijajo ter selijo v osrčje poslovne in tehnične infrastrukture.

Eden najodmevnejših dosežkov na tem področju je uvedba poenotenih komunikacij kot storitve (UCaaS). Kot ugotavlja študija podjetja Forrester, lahko podjetja z uvedbo UCaaS odločitve sprejemajo 2,6-krat hitreje. To pa je razlika, ki se v poslu še kako občuti. Če naj podjetja izkoristijo prednosti poenotenih komunikacij, morajo (p)ostati proaktivna in biti na tekočem s to razvijajočo se tehnologijo. Rešitve poenotenih komunikacij so ključne za izboljšanje učinkovitosti poslovanja ter omogočanje in nadgrajevanje dela na daljavo.

Vzpon UCaaS

Poenotene komunikacije kot storitev so poslovni model, v katerem zunanji ponudnik ponuja vrsto komunikacijskih in sodelovalnih aplikacij ter storitev prek omrežja IP. Poenotene komunikacije so ključna značilnost UCaaS, ki združuje različne komunikacijske kanale, kot so e-pošta, glasovni klici in takojšnje sporočanje, v eno samo platformo. To običajno vključuje telefonske rešitve, vključno s podporo za mobilna omrežja in aplikacije, videokonference, sporočanje (e-pošta, SMS, glasovna pošta) in spletne klepetalnice, celo družbena omrežja. Model »kot storitev« pomeni, da so te zmogljivosti na voljo prek interneta, kar odpravlja potrebo podjetij po postavitvi lastnih strežnikov in druge infrastrukture. Vse (ali izbrane) komunikacijske rešitve in orodja podjetja je treba v tem primeru le povezati v oblačno storitev in se čuditi, kaj vse lahko ta naredi.

S porastom dela od doma in na daljavo narašča potreba po rešitvah, ki podpirajo mobilno in oddaljeno komunikacijo. Ponudniki UCaaS se odzivajo s ponudbo robustnih mobilnih aplikacij, ki zaposlenim omogočajo nemoten dostop do komunikacijskih orodij s katerekoli lokacije. Komunikacije, ki so tako izvorno v oblaku, izkoriščajo prednosti, kot so skalabilnost, prilagodljivost in stroškovni prihranki, ki jih ponuja računalniški oblak. Pričakuje se, da se bo ta trend nadaljeval, kar bo spodbudilo nadaljnjo rast trga UCaaS, sploh v luči vse naprednejše integracije tehnologij umetne inteligence (UI). Ta igra vse pomembnejšo vlogo v UCaaS. Od inteligentnih virtualnih asistentov do napredne analitike se umetna inteligenca uporablja za izboljšanje komunikacijskih in sodelovalnih orodij, zaradi česar so ta učinkovitejša in uporabnikom prijaznejša.

Ko govorimo o UCaaS, ne gre spregledati izboljšav, ki jih tak model prinaša na področju varnosti. Ponudniki UCaaS nenehno izboljšujejo svoje varnostne ukrepe za zaščito občutljive poslovne komunikacije, vsaj precej bolje, kot to lahko stori oziroma počne povprečno podjetje.

Pridobivanje dragocenih vpogledov v podatke – pa če so ti »skriti« v dokumentih, fotografijah, zvočnih ali celo video zapisih – in na njih temelječa sodelovanje ter komunikacija so dobili novo dimenzijo.

Moč generativne umetne inteligence in avtonomnih agentov

Danes smo priče vzponu komunikacijskih orodij, ki jih poganja umetna inteligenca. Ta dobesedno spreminja način, kako komuniciramo. Komunikacijska orodja, ki jih poganja umetna inteligenca, postajajo vse bolj priljubljena, saj podjetjem omogočajo avtomatizacijo rutinskih nalog, izboljšanje interakcij s strankami in pridobivanje dragocenih vpogledov v podatke – pa če so »skriti« v dokumentih, fotografijah, zvočnih ali celo video zapisih. Vključevanje UI v komunikacijska orodja prinaša resnično revolucijo v poslovanje podjetij. Rešitve, ki temeljijo na UI, lahko analizirajo ogromne količine podatkov, prepoznajo vzorce in zagotovijo uporabne informacije, ki omogočajo boljše in na podatkih utemeljeno odločanje. Od avtomatizacije podpore strankam do izboljšanja izkušenj z videokonferencami – UI spreminja podobo poslovne komunikacije.

Še več, orodja uporabljajo algoritme strojnega učenja za analizo komunikacijskih vzorcev, prepoznavanje trendov in zagotavljanje personaliziranih priporočil. Klepetalni boti, ki jih poganja UI, lahko obravnavajo poizvedbe strank, zagotavljajo podporo in celo pomagajo pri prodaji. Poleg tega lahko orodja za videokonference, ki jih poganja UI, analizirajo mimiko obraza, ton glasu in govorico telesa, da zagotovijo učinkovitejšo komunikacijo – tako lahko zaposleni hitro in natančno ve, kaj si o njegovi ponudbi/vsebini/predlogu misli oseba na drugi strani kamere.

Prebojna moč umetne inteligence v komunikaciji je očitna tudi v njeni sposobnosti avtomatizirati rutinske naloge in zagotavljati vpoglede v realnem času. Klepetalni boti in programski agenti, ki jih poganja umetna inteligenca, lahko obravnavajo širok spekter interakcij s strankami, s čimer se zaposleni lahko osredotočijo na zapletenejše zadeve. Podobno lahko orodja za videokonference, ki jih izboljšuje umetna inteligenca, izboljšajo kakovost virtualnih sestankov, saj zagotavljajo povratne informacije v realnem času – tudi o stopnji vključenosti udeležencev. Z izkoriščanjem umetne inteligence lahko podjetja izboljšajo svojo komunikacijsko infrastrukturo in zagotovijo bolj osebno prilagojeno in učinkovito uporabniško izkušnjo – strankam in zaposlenim.

Generativna umetna inteligenca (GenUI) prav tako postaja gonilna sila okolij poenotenih komunikacij. Metrigyjeva raziskava s konca lanskega leta je pokazala, da 46 odstotkov podjetij že uporablja GenUI, dodatnih 21 odstotkov njeno uvedbo načrtuje v letošnjem letu. In kaj poenotene komunikacije še počno s to tehnologijo? Podjetja cenijo predvsem inteligentno avtomatizacijo na področju komunikacij: umetna inteligenca lahko poskrbi za ustvarjanje povzetkov sestankov, izpostavitev ključnih točk, ustvarjanje načrtov in poročil … Tu je še prevajanje v realnem času, kjer napredna rešitev poenotenih komunikacij premaga jezikovne prepreke. Kako? Z generiranjem podnapisov (v izbranem jeziku) med videokonferenčnimi sestanki.

Vedno več podjetij uvaja t. i. virtualne osebne asistente oziroma agente: gre za sisteme oziroma agentsko programsko opremo, ki lahko samodejno upravlja klice, sestanke, e-pošto in druge naloge, v katerih simulira delo človeka – in to precej posrečeno, vsaj dokler gre za približno podobne in ponavljajoče se naloge.

Integracija s sistemi CRM

Za kar najhitrejšo povrnitev naložbe v sodobno platformo ali storitev s področja poenotenih komunikacij velja to integrirati s sistemom CRM, saj to podjetju omogoči, da zagotovi še bolj osebno in učinkovito izkušnjo za stranke. Na ta način podjetje poenostavi svoje komunikacijske kanale in zagotovi enotno platformo za upravljanje dobesedno vseh digitalnih interakcij s strankami. Takšna integracija ne izboljša le zadovoljstva strank, ampak tudi okrepi sodelovanje med različnimi ekipami oziroma oddelki znotraj podjetja.

Integracija poenotenih komunikacij s CRM prinaša še številne druge prednosti, med drugim personalizirano prodajo in/ali podporo. Povečana produktivnost zaposlenih je naslednji očiten plus: z avtomatizacijo rutinskih nalog in zagotavljanjem analitike v realnem času integracija UC-CRM podjetju omogoča, da poenostavi komunikacijo in izboljša produktivnost zaposlenih. Pa ne le produktivnosti, podjetja, ki so se že odločila za tovrstno tehnološko integracijo, poročajo tudi o izboljšanem sodelovanju med zaposlenimi in celotnimi oddelki, saj dejstvo, da imajo vsi na voljo vse in predvsem enake podatke (t. i. ena različica resnice), pomeni tudi, da učinkoviteje sodelujejo, zmanjša se število napak in izboljša kultura v podjetju. S kombinacijo prednosti obeh sistemov lahko torej podjetja ustvarijo bistveno več kot le učinkovito komunikacijsko infrastrukturo.

Nekaj je (že) kristalno jasno. Rešitve za poenotne komunikacije bodo še naprej spodbujale operativno učinkovitost in produktivnost v podjetjih. Z zagotavljanjem enotne platforme za komunikacijo in sodelovanje bo UCaaS omogočil hitrejše sprejemanje odločitev, poenostavil delovne tokove in predvsem odpravil (ali pa vsaj zmanjšal) t. i. komunikacijske silose. Stvari torej ne bodo več »izgubljene v prevodu«, napačno razumljene ipd. Poleg tega bo integracija umetne inteligence in interneta stvari avtomatizirala rutinske naloge, s čimer bodo zaposleni lahko več časa posvetili strateškim dejavnostim, ki ustvarjajo dodano vrednost. In to je prava vrednost poenotenih komunikacij.