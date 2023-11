Prihodnost poslovne inteligence

Angleško besedno zvezo business intelligence smo v preteklosti slovenili kot poslovno obveščanje, saj so se ta orodja pretežno uporabljala za ustvarjanje poročil članom uprave in direktorjem. Danes pa lahko tovrstna poslovna inteligenca opolnomoči praktično vsako delovno mesto in zaposlenega, ki ima opravka s sprejemanjem odločitev.

Poslovna inteligenca (BI) je nedvomno postala nepogrešljiva dobrina za podjetja vseh velikosti. Vsa namreč želijo izkoristiti svoje podatke in vsako razpoložljivo informacijo ter karseda natančno napovedati mogoče prihodnje rezultate ter tako sprejemati odločitve, ki povečujejo prihodke, izboljšujejo produktivnost in pospešujejo rast poslovanja. Toda tudi področje poslovne inteligence je zadnja leta deležno precejšnje preobrazbe, saj je že pandemija koronavirusa pokazala, da rast poslovanja ne gre nujno le v eno smer. Poslovna inteligenca je lahko zelo koristna tudi takrat, ko je treba zajeziti oziroma omejiti škodo. Vsak prihranjen evro je namreč tisti, ki ga lahko nato podjetje investira …

