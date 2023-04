Preživel sem … s ključnimi programčki!

Ne glede na to, ali ste dolgoletni uporabnik Applovih računalnikov ali pa ste se šele včlanili v klub lastnikov in ljubiteljev naprav Mac, bo uporaba računalnikov Mac udobnejša in enostavnejša z nekaj brezplačnimi dodatki.

Računalniki Mac so povsem uporabni takoj, ko jih prvič vklopite. Katerikoli model kupite, je operacijski sistem že nameščen in je povsem enak ne glede na to, katero napravo uporabljate. V macOS so vgrajeni sodoben spletni brskalnik Safari, predvajalnik glasbe in videa QuickTime Player, pisarniška zbirka iCloud, nekaj ustvarjalni programov in kopica različnih pripomočkov. Podobno kot v ostalih okoljih pa neodvisni razvijalci za vsako, še tako drobno opravilo razvijejo dodatna orodja, ki nadomeščajo in nadgrajujejo v operacijski sistem vgrajene programe ali pa krpajo luknje v uporabnosti, ki jih Apple v rednih nadgradnjah ne naslovi.

