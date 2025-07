Previdni korak naprej

Konzola Nintendo Switch 2 je nadaljevanje uspešnega koncepta, ki poskuša združiti prepoznavno igralno izkušnjo z moderno tehnologijo. Ena prvih stvari, ki jo uporabnik opazi pri novi konzoli, je večji zaslon. Medtem ko je bil originalni switch opremljen s povprečnim LCD-zaslonom ločljivosti 720p, nova različica prinaša 8-palčni zaslon z boljšo svetilnostjo, močnejšim kontrastom in večjo živostjo barv. Žal ga kljub izboljšavam še vedno prekaša nadgrajeni Switch OLED, je pa Nintendo izboljšal osveževanje, ki je zdaj 120 Hz, kar pomeni bolj tekoče prikazovanje gibanja. To je pomembna lastnost za igranje dinamičnih iger, kakršni so strelski ali dirkalni naslovi.

Nintendo je marca 2017 predstavil prvo različico konzole Switch in zadel v polno. Hibridna naprava, ki je omogočala igranje tako na televizorju kot na poti, je hitro osvojila igralce po vsem svetu in postala ena najbolje prodajanih konzol vseh časov. A minilo je več kot sedem let in konkurenca v obliki zmogljivejših naprav, kot sta PlayStation 5 in Xbox Series X, je bistveno dvignila standarde. Napočil je čas za osvežitev.

Switch 2 je večji, močnejši in hitrejši.

V notranjosti Switcha 2 se skriva procesor, ki ga je po meri izdelala Nvidia in temelji na njihovi arhitekturi Ada Lovelace. Čeprav Nintendo ni znan po tem, da bi tekmoval v surovih tehničnih specifikacijah s konkurenti, ponuja čipovje Tegra T239 občutno izboljšano grafično zmogljivost. Podpora sledenju žarkov in višanje ločljivosti DLSS pomeni, da lahko konzola prikaže sodobne vizualne učinke, ki smo jih do nedavnega pričakovali le od močnih pecejev. Testi kažejo, da v sedež posajeni Switch 2 (ko je priključen na televizor) podpira do 4K ločljivost in HDR10, kar pomeni ostrejšo sliko in podrobnejšo grafiko. V praksi so prenovljene različice iger, kot je Zelda: Breath of the Wild, videti občutno bolje, a pomembno je poudariti, da napredek ni povsem enakomeren, saj nekatere igre delujejo bolje kot druge, prihodnja optimizacija pa bo močno odvisna od posameznih razvijalcev.

Zahtevnejše igre zasedajo več prostora in pomenijo večjo porabo energije. Prvi problem so Japonci odpravili z večanjem shrambe, ki zdaj ponuja 256 GB in je razširljiva s hitrimi karticami microSD EX, drugi na žalost ostaja. Nekateri uporabniki poročajo o le dveh urah igranja pri grafično intenzivnih naslovih. Sami teh težav nismo opazili, je pa res, da smo konzolo večinoma testirali v grafično zahtevnejšem načinu, kar pomeni, da je bila priklopljena na električno omrežje.

Joy Coni se z magneti užitkarsko prisesajo na tablico in znajo posnemati miško.

Ena bolj presenetljivih funkcij novih, večjih in zdaj magnetnih Joy-Con kontrolerjev je možnost njihove uporabe v vlogi računalniške miške. Ko obrnemo Joy-Con na bok in ga položimo na površino, se samodejno preklopi v način miške, ki odlično deluje v poteznih strategijah, kjer natančnost ni tako kritična kot pri hitrih strelskih igrah. Miškin način deluje celo na mehkejših površinah, kot je stegno, kar dodatno prispeva k prilagodljivosti uporabe. Čeprav dolgotrajno igranje na ta način morda ni najbolj udobno, ponuja zanimivo alternativo klasičnemu upravljanju, še posebej pri igrah, kjer tradicionalni kontroler ni najbolj optimalna izbira. Nintendo s tem dokazuje, da zna še vedno inovirati tudi tam, kjer se zdi, da so vse možnosti že izkoriščene.

Čeprav so Joy-Coni praktični in prinašajo inovativne funkcije, večina resnih igralcev hitro ugotovi, da ne dosegajo občutka in natančnosti, ki ju ponuja Nintendo Switch 2 Pro Controller. Pro kontroler omogoča boljšo ergonomijo, natančnejši nadzor in stabilnejšo igralno izkušnjo, kar je še posebej pomembno pri daljših igralnih seansah ali pri hitrih, tekmovalnih igrah. Kljub nekoliko višji ceni se hitro izkaže kot vredna naložba. Dobra novica za tiste, ki že imate switch ali switch OLED, pa je, da originalni Pro kontroler deluje tudi na novi konzoli, saj je Switch 2 združljiv za nazaj s starejšimi dodatki, kar omogoča cenovno ugodno nadgradnjo brez potrebe po novih nakupih.

Novih iger ob splavitvi manjka in edini pravi naslov je Mario Kart World. A Nintendo je poskrbel za odlično združljivost starih iger in izdatno polepšal nekatere najbolj priljubljene naslove iz izvirnika. Naročnikom storitve Nintendo Switch Online je za nameček na voljo še knjižnica iger s konzole GameCube, ki trenutno navdušuje z naslovi The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur II in F-Zero GX. Močno je izboljšana tudi trgovina za digitalni nakup iger, ki se končno lahko enakopravno kosa s tekmeci.

Nintendo Switch 2 ni revolucionaren izdelek. Ne poskuša predrugačiti osnovnega koncepta, ki je prvi switch postavil na zemljevid, temveč ga izboljša, nadgradi in tehnološko posodobi. Konzola ponuja boljši zaslon, močnejšo grafiko, boljši zvok, hitrejši sistem in več možnosti, ne da bi pri tem žrtvovala svojo identiteto. To pomeni, da bo ostala privlačna tako otrokom kot odraslim, tako ljubiteljem klasičnih Nintendo iger kot tistim, ki si želijo bolj sodobne igralne izkušnje. Vprašanje ostaja, ali bo Switch 2 dolgoročno zmogel konkurirati grafično impresivnim sistemom konkurence. A to verjetno niti ni njegov namen. Nintendo tradicionalno ne tekmuje z najboljšimi specifikacijami, temveč z najboljšimi igrami in izkušnjami. In na tej fronti Switch 2 že v izhodišču kaže svojo moč.

Nintendo Switch 2

Igralna konzola

Cena: 490 EUR

Prodaja: Različne slovenske trgovine.

Za: Presenetljivo dober zaslon LCD, hitrost, magnetni Joy-Coni, digitalna trgovina.

Proti: Enak uporabniški vmesnik, poraba energije.