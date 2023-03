Prevelik, da bi propadel

»Too big to fail,« reklo, ki ga v zadnjem času uporabljamo predvsem v povezavi z bankami. Prepričan sem, da bi ga lahko tudi v povezavi z nekaterimi podjetji s področja informacijske tehnologije.

V trenutku, ko je le od daleč vidno, da ima katera izmed večjih bank težave, se svet strese. Na borzah se začne preplah, kar naenkrat imajo težave tudi druge banke, države stopijo skupaj in vložijo (natisnejo?) milijarde, banka v težavah pa na koncu »za en dolar« preide v lastništvo konkurenčne banke. Ker je bila banka »prevelika, da bi propadla«, je svet naredil vse, da se to ne bi zgodilo.

Predstavljajmo si, da bi bilo na pragu propada katero izmed večjih informacijskih podjetij. Apple? Ne vidim težav, podjetje pač izdeluje neke naprave. Facebook? Eh. Twitter? Meh. Amazon? Mlačno! Google, Microsoft? Vroče! Microsoft je danes podjetje, ki je vgrajeno v vse pore poslovnega življenja na planetu Zemlja. Če bi na vrat na nos propadlo oziroma bi ga s čarobno paličico ugasnili, bi imel svet resne težave.

Običajen uporabnik ob omembi Microsofta verjetno najprej pomisli na operacijski sistem Windows ( nekoč davno DOS). In res, po nekaterih podatkih Okna v svetu uporablja kar milijarda in pol uporabnikov! Vendar je Windows le osnova, na kateri je Microsoft zgradil svoj imperij. Nadgradil ga je s pisarno Office, kjer sicer še vedno obstaja nekaj konkurence, še najmanj programu Outlook. Ključne pa so danes storitve, podprte z naročnino. Microsoftov oblak, v vseh oblikah. Microsoft Azure, Microsoft 365, prihajajo še umetna inteligenca, novi Bing in Copilot.

Microsoft ima danes drugi največji »oblak«, kjer tečejo navidezni računalniki, na njih pa storitve drugih podjetij. In Microsoft ima največji poslovni paket, ki teče v oblaku in od katerega je odvisno vsaj milijon zelo resnih svetovnih podjetij. Strežniki v lastnih podatkovnih sobah počasi ugašajo, podjetja se odločajo za oblak, ker je to bolj enostavno za vzdrževanje in zato na koncu ceneje. Odpade ukvarjanje z nezanesljivo strojno opremo, odpade ukvarjanje z varnostnimi kopijami, odpade nadgrajevanje sistema, odpade ukvarjanje z varnostjo (kriptovirusi), odpade ukvarjanje z neželeno pošto. Upravljanje lastnega poštnega strežnika zaradi zadnje postaja vedno bolj kompleksno, zato se marsikdo odloča vse prepustiti velikim. Ne dela e-pošta? Hja, počakajmo, da Microsoft ali Google uredi zadeve … Toda če bo ta oblak kdaj ugasnil, bo ugasnilo marsikaj. Podjetja bodo ostala brez datotek, brez elektronske pošte, brez komunikacije (Teams, Meet, Zoom), navsezadnje tudi brez celotnih računalnikov, strežnikov in zbirk podatkov, ki tečejo tam. Ugasnila bodo podjetja, ugasnile bodo spletne trgovine, ugasnile bodo prave trgovine, nehali bodo delati plačilni terminali POS, nehali … Preveliki, da bi propadli!

In napovedujem – Microsoft bo kmalu še večji, na račun umetne inteligence oziroma pomočnikov, ki temeljijo na tej. Priznam, izraz »umetna inteligenca« sem, kot velik skeptik do vsega, dolgo jemal kot le še enega izmed prodajnih sloganov (t. i. buzz word). »Umetna inteligenca« je to, da fotoaparat prepozna, da je pred objektivom žival, so me prepričevali. »Umetna inteligenca« je to, da nove slušalke zmorejo boljši (ali le drugačen?) zvok kot one starejše. »Umetna inteligenca« je vse, samo da se bolje prodaja. Toda umetna inteligenca (strojno učenje), kot ga poznamo zadnjih nekaj let, je vse kaj drugega. Denimo programi, ki se znajo naučiti (!) igranja šaha, goja ali računalniških iger in s tem postati nepremagljivi! In seveda modeli, kot so GPTChat, Bing Chat in Bard. Microsoft je vanje zakoračil z vsemi milijardami, ki jih ima. Google bi s takim pristopom lahko izgubil vse, ker je pač le oglaševalsko podjetje, Microsoft lahko le pridobi. Na področju spletnega iskanja, kjer se Bingov Chat po mojih izkušnjah že zdaj odreže odlično, in na področju poslovnih programov, kjer so Word, Excel, Powerpoint in druščina ravnokar pridobili močnega umetnega pomočnika z imenom Copilot. Menda bo znal sam prepisovati spletne sestanke, izdelovati prosojnice, jih časovni omejevati, izdelovati preglednične analize in še kaj.

Danes je Microsoft drugo največ vredno podjetje na svetu, kmalu bo spet prvo. In če bi se kdaj zgodilo, da bo v težavah, se bo svet stresel podobno kot pri bankah. Res neverjetno, kaj je nastalo iz podjetja, kjer sta nekoč dva programerja napisala interpreter za basic, ki je tekel na računalniku brez monitorja in tipkovnice …