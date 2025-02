Preteklost je navdih

WorthPoint je odlična izbira za ocenjevanje starin tako doma kot med obiskom starinarnic ali bolšjih sejmov. Aplikacija je polna koristnih funkcij, zaradi katerih je raziskovanje vrednosti starinskih predmetov hitro in učinkovito. Največjo prednost programa predstavlja izjemno zmogljiv iskalnik, ki omogoča preprosto iskanje po obsežni zbirki podatkov in hitro primerjavo z vizualno podobnimi predmeti, kar nam omogoči, da s preprostim brskanjem po slikah pridobimo grobo oceno starine, ne da bi potrebovali strokovno cenitev. Posebnost programa je razdelek Marks, ki vsebuje obsežen pregled različnih oznak in žigov s starin, s katerimi vrednost še natančneje določimo.

Starine so lepe, a hkrati v sebi nosijo zgodbo. Vse na svetu je navdihnjeno s preteklostjo, z zgodovino, zato nam starine dajejo posebno energijo. Poleg užitka prinašajo tudi dobro naložbo. Kar je danes nekaj vredno, bo čez čas še vrednejše. Koliko, nam lahko razkrijejo naslednje aplikacije.

WorthPoint je odlična izbira za ocenjevanje starin tako doma kot med obiskom starinarnic ali bolšjih sejmov. Aplikacija je polna koristnih funkcij, zaradi katerih je raziskovanje vrednosti starinskih predmetov hitro in učinkovito. Največjo prednost programa predstavlja izjemno zmogljiv iskalnik, ki omogoča preprosto iskanje po obsežni zbirki podatkov in hitro primerjavo z vizualno podobnimi predmeti, kar nam omogoči, da s preprostim brskanjem po slikah pridobimo grobo oceno starine, ne da bi potrebovali strokovno cenitev. Posebnost programa je razdelek Marks, ki vsebuje obsežen pregled različnih oznak in žigov s starin, s katerimi vrednost še natančneje določimo.

Ker je prepoznavanje žigov in oznak eden najboljših načinov za določanje starosti in porekla starinskega predmeta, si omislimo aplikacijo iHallmarkLite, ki vsebuje obsežen seznam slik žigov, vključno z oznakami letnic in uradov ter s spominskimi žigi.

Če želimo strokovno in natančno oceno vrednosti svojih starin, je ValueMyStuff ena najboljših možnosti na trgu. Gre za plačljivo aplikacijo brez brezplačne različice, vendar je kakovost ocene na izjemno visoki ravni, saj jo opravijo pravi strokovnjaki za starine. Uporaba aplikacije je preprosta: fotografiramo predmet, naložimo sliko v aplikacijo in jo pošljemo v oceno. Naš predmet nato pregleda izkušen strokovnjak s področja starin, ki nam na podlagi svojega znanja in raziskav posreduje natančno vrednost predmeta. Poleg ocene vrednosti aplikacija ponuja še potrdilo o oceni (Valuation Certificate), ki ga lahko natisnemo in uporabimo kot dokaz o vrednosti predmeta.

Podobno deluje Antique Identifier, kjer poslane slike namesto strokovnjaka pregledamo sami. V pomoč nam je umetna inteligenca, ki najde podobne predmete in pridobi njihove cene.

Eden najlažjih načinov za oceno vrednosti starin je preverjanje cen na dražbah, kjer lahko iz prve roke vidimo, za koliko se podobni predmeti trenutno prodajajo. Namesto da ročno brskamo po spletnih straneh različnih dražb, nam aplikacija 1stDibs omogoča hiter in enostaven vpogled v aktualne prodaje starin. Vanjo vpišemo ime predmeta, ki ga želimo ovrednotiti, in takoj prejmemo rezultate s seznamom podobnih dražbenih ponudb. Poleg starin iz zgodnejših obdobij je 1stDibs odlična izbira tudi za vrednotenje predmetov iz 60-ih, 70-ih in 80-ih let prejšnjega stoletja, kar jo ločuje od drugih sorodnih aplikacij.