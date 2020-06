Preslikava na daljavo

Računalničarji smo že desetletja vajeni delati na daljavo. Računalnik, za katerem sedimo, je le most, prek katerega pridemo do naprav, ki jih v resnici uporabljamo oziroma upravljamo. S prihodom koronavirusa pa nismo več edini, ki potrebujemo tako funkcionalnost.

Delo na daljavo je pravzaprav skoraj tako stara ideja, kot je samo računalništvo. Računalniki, ki so zapolnili celotne sobe, so dobili terminale za vnos ukazov in ti so do računalnika potrebovali le podatkovno povezavo, kje točno so se nahajali, pa je bilo manj pomembno.

