Preobrazba interne logistike

V dobi digitalizacije in avtomatizacije se interna logistika – torej upravljanje materialnih tokov znotraj podjetij – hitro razvija. Skladišča in proizvodni obrati postajajo pametni, povezani in prilagodljivi sistemi, ki temeljijo na naprednih tehnologijah. Avtomatizirani vodeni viličarji (AGV) in avtonomni mobilni roboti (AMR) prevzemajo naloge, kot so transport materiala, skladiščenje in komisioniranje. Ti sistemi omogočajo delovanje v režimu 24/7, zmanjšujejo napake in povečujejo učinkovitost. Raziskave kažejo, da dinamična dodelitev nalog AGV v inteligentnih skladiščih izboljšuje pretočnost in prilagodljivost nalog. A za kaj takega seveda ni dovolj le kupiti AGV …

Implementacija sodobnih tehnologij v skladišča prinaša številne prednosti, kot so izboljšana učinkovitost, natančnost, varnost in prilagodljivost.

Implementacija sodobnih tehnologij v skladišča prinaša številne prednosti, kot so izboljšana učinkovitost, natančnost, varnost in prilagodljivost.

Integracija naprednih informacijskih sistemov

Sistema za upravljanje skladiščnega poslovanja (WMS) in proizvodnje (MES) se v podjetjih vse pogosteje povezujeta v celovito okolje ali pa sta preprosto del oblačne platforme – lokalno ali v oblaku. Pomembno je le, da ti sistemi in rešitve omogočajo sledenje tokovom materialov v realnem času, optimizacijo zalog in usklajevanje proizvodnih procesov.

Prav sinergija WMS in MES je temelj digitalne preobrazbe v skladišču in proizvodnji, saj podjetjem omogoča celovit nadzor nad logističnimi in proizvodnimi procesi. Celovita sledljivost, od prejema surovin do odpreme končnih izdelkov in na vsakem vmesnem koraku, je ključna za zagotavljanje kakovosti in skladnosti s predpisi. Sistemsko urejeni in podatkovno podprti procesi pa prinašajo sposobnost hitrega prilagajanja proizvodnih in logističnih procesov spremembam v povpraševanju ali motnjam v dobavnih verigah ter tudi avtomatizacijo čedalje večjega števila nalog. Vse to vodi v optimizacijo celotne verige vrednosti: z usklajenim delovanjem proizvodnje in logistike se zmanjšujejo zaloge, skrajšujejo dobavni roki in poveča zadovoljstvo strank.

Simulacije za zanesljive izboljšave

Bi radi vedeli/videli, kako lahko izboljšate delo osebja in izkoriščenost opreme v skladišču ali proizvodnji? Ni problema, poženite simulacije. Seveda jih boste morali prej »nahraniti« z ustreznimi podatki in imeti nekaj domišljije pri tem, kaj in kako bi spremenili, a rezultat vas utegne osupniti.

Pred uvedbo novih logističnih rešitev podjetja vse pogosteje izvajajo simulacije za preverjanje učinkovitosti, enako velja pred optimizacijo procesov in med njo. Simulacije so zelo uporabne za načrtovanje reorganizacije skladišča, tako z vidika postavitve blaga, določanja optimalnih poti in vrstnega reda kot tudi upravljanja zalog. Vsekakor pa skrbnikom omogočajo boljše odločanje še pred dejansko implementacijo sprememb.

Resnično razširjeno skladiščno poslovanje

Razširjena resničnost (AR) je prav tako vse bolj prisotna v sodobnih skladiščih. AR-tehnologija prek namenskih očal z vgrajenimi digitalnimi zasloni omogoča prikaz digitalnih informacij v realnem času neposredno v vidnem polju delavcev, kar izboljšuje različne logistične procese. V praksi je tako tehnologija AR najpogosteje uporabljana za podporo oziroma vodenje pri komisioniranju blaga. Skladiščni delavci uporabljajo pametna očala, ki jim prikazujejo natančna navodila za izbiro artiklov, kar zmanjšuje nastanek napak in poveča hitrost obdelave naročil. Omenjena očala so uporabna tudi za boljšo vizualizacijo skladiščnega prostora, saj omogočajo pregled postavitve skladišča in optimizacijo razporeditve artiklov, kar izboljšuje izkoriščenost prostora in zmanjšuje čas iskanja blaga. Z AR-očali pa se lahko pohvalijo tudi nekateri tehniki oziroma vzdrževalci, saj prek njih dobijo navodila za popravila, kar zmanjšuje čas izpadov strojev in opreme ter povečuje učinkovitost vzdrževanja. Še več, prek očal lahko sodelujejo tudi s sodelavci na daljavo in tako napako še hitreje odpravijo.

Skladiščni internet stvari

Za internet stvari (IoT) že vemo, da vključuje uporabo senzorjev in naprav, ki zbirajo in posredujejo podatke o različnih stvareh – stanju strojev, delovanju procesov itd. Skladiščni internet stvari pa se posveča predvsem ključnim vidikom logističnih procesov, kot je sledenje zalogam. Senzorji omogočajo natančno spremljanje količin in lokacij artiklov, kar izboljšuje upravljanje zalog in zmanjšuje tveganje za primanjkljaj ali presežek. Natančno sledenje zalogam omogočata tehnologiji RFID in RTLS. Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) omogoča hitro in natančno sledenje artiklom brez potrebe po neposredni vidni liniji, kar je prednost pred tradicionalnimi črtnimi kodami. RFID-oznake lahko shranjujejo obsežne podatke, kot so velikost, proizvajalec, datum izteka in serijska številka. Bralniki RFID pa lahko hkrati preberejo več oznak, kar povečuje učinkovitost pri upravljanju zalog. Še korak dlje gredo sistemi za določanje lokacije v realnem času (RTLS), ki uporabljajo brezžične oznake in senzorje za natančno lociranje predmetov ali oseb znotraj skladišča. Ti sistemi omogočajo boljše upravljanje prostora in hitrejše iskanje artiklov.

Skladiščni internet stvari lahko prevzame tudi skrb za nadzor okoljskih pogojev oziroma naloge, kot so spremljanje temperature, vlažnosti in drugih dejavnikov, ter ob pomoči drugih sistemov zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje občutljivih izdelkov.