Prenovljeni srednji razred

Vrhunski telefoni danes stanejo prek tisoč evrov, »dovolj dobri« pa se začnejo nekje pri 300. Tisti vmes veljajo za zelo dobre in zanje bomo odšteli med 600 in 800 evri. V tej kategoriji je tudi novinec Honor 400 Pro.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Vrhunski telefoni danes stanejo prek tisoč evrov, »dovolj dobri« pa se začnejo nekje pri 300. Tisti vmes veljajo za zelo dobre in zanje bomo odšteli med 600 in 800 evri. V tej kategoriji je tudi novinec Honor 400 Pro.

Nekako smo že vajeni, da v svetu telefonov velja »Apple ali Samsung«, saj sta si ti dve podjetji v zahodnem svetu razdelili največji del pogače. Pa vendar obstajajo tudi odlični modeli Google Pixel, svoje pa imata povedati tudi Xiaomi in Honor, katerega novinca smo preizkusili tokrat.

Kdor redno bere naše telefonske preizkuse, se bo spomnil, da ni dolgo tega, kar smo ob preizkusu Honorjevih telefonov enostavno morali zapisati, da je podjetje obsedeno z »umetno inteligenco« v vseh pogledih, tudi tam, kjer to ni potrebno. Telefoni so sicer strojno in tudi programsko zelo dobri, vendar se podjetje v želji po izstopanju in razlikovanju od konkurence preveč osredotoča na omenjeno magično besedno zvezo. In tudi tokrat, v telefonu Honor 400 Pro, je tako, čeprav moramo priznati, da so nekatere vgrajene umetnointeligenčne igračke prav zabavne.

Kakorkoli že, Honor 400 Pro je res zelo dober telefon. Strojno dovolj močan, hiter, z »mehkim« uporabniškim vmesnikom, ki mu izdatno pomaga 120-herčni zaslon AMOLED. Ta je zelo svetel in res odličen, pohvaliti velja tudi vodoodpornost. Telefon je tudi dovolj močan za igre 3D, urejeno pa je zadovoljivo odvajanje toplote. Pri dolgotrajnem igranju (merjeno z aplikacijo 3D Mark) se sicer segreje in nekoliko upočasni, vendar ne drastično.

Fotografski del je zelo dober, trije objektivi zmorejo optično stabilizirano fotografiranje v razponu zuma od 0,6 do 3×. Programski vmesnik sicer dovoli do 5×, s programskimi triki seveda tudi veliko več, vendar ti navadno niso zelo uporabni, kar velja za vse telefonske blagovne znamke. Vmesnik za fotografiranje je hiter in tekoč, telefon ostri in proži zelo hitro.

Na telefonu je nameščena zabavna Googlova igračka Veo 2, ki fotografijo spremeni v petsekundni videoposnetek. Žal brez zvoka.

Pohvaliti moramo tudi res veliko baterijo (5.300 mAh), ki se s 66 W hitro polni. Seveda le, če boste kupili dovolj hiter polnilec. Ti se zaradi evropske uredbe telefonom žal ne prilagajo več, česar smo že kar vajeni. Telefon se sicer polni tudi brezstično.

In že smo pri umetni inteligenci, s katero lahko izdelane fotografije tudi izdatno popravimo. Omogočeno je zelo dobro brisanje oseb in predmetov, njihovo premikanje in tudi zelo dobro »širjenje« slike, pri katerem umetna inteligenca dobro doriše manjkajoče dele. Kot seveda tudi umetno ustvarjanje portretnih fotografij, z zamegljenim ozadjem, česar pa smo vajeni že dalj časa. Na voljo je še nekaj umetnointeligenčnih orodij, med katerimi je najzabavnejše Googlovo Veo 2 (mimogrede, Google ima že na voljo, sicer plačljivo, različico Veo 3). S katerekoli fotografije zna namreč v slabi minutki narediti petsekundni videoposnetek. Včasih mu to uspe bolje, spet drugič slabše, vsekakor pa se boste z njim nekaj časa lepo zabavali. Kakšne večje koristi pa od tega ni.

Telefonu lahko zares očitamo le to, kar že nekaj časa vsem honorjem (in še komu) – podvojen paket aplikacij in uporabniški vmesnik, ki se preveč trudi biti drugačen od Googlovega originala. Telefon ima tako privzeto nameščeni dve aplikaciji za elektronsko pošto, dve aplikaciji za zapiske, dve budilki, dve trgovini itd. In seveda množico aplikacij, ki so tam le zato, ker so njihovi avtorji Honorju za to plačali – Tiktok, Facebook, različne igre in celo kitajska trgovina Temu. Popolnoma nepotrebno. Čeprav je res, da jih zlahka ignoriramo in celo pobrišemo. Vmesnik MagicOS 9 pa … Privadili se ga bomo, je pa nekoliko drugačen od originalnega Google Androida ter seveda tudi od Samsungove preobleke.

Omenimo še, da obstaja tudi cenejša različica Honor 400 (brez oznake PRO), ki je strojno nekoliko manj popolnjena in ima en fotografski objektiv manj.

Honor 400 Pro

pametni telefon srednjega razreda

Kdo: honor.com

Cena: 850 EUR (Na spletu ga je mogoče dobiti tudi za 650 EUR.)

Za: Zelo dobra strojna oprema, hitro delovanje, odličen zaslon, dober fotoaparat. Zabavne umetnointeligenčne igračke.

Proti: Množica aplikacij, ki so marsikdaj tudi podvojene.

Na telefonu je nameščena zabavna Googlova igračka Veo 2, ki fotografijo spremeni v petsekundni videoposnetek. Žal brez zvoka.