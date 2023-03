Preklopil sem na Mac in … preživel!

Če razmišljate, da bi prešli v konkurenčni tabor in Wintel računalnik zamenjali z elegantnim in zmogljivim Macom, je tu nekaj argumentov za in proti. Pridobljenih iz prve roke.

Apple je konec leta 2020 predstavil novo generacijo naprav z lastnim procesorjem M1 z arhitekturo ARM, ki jih je z navdušenjem sprejelo tržišče, navdušili pa so tudi naše uredništvo. Naprave z Applovimi paradnimi procesorji imajo odlične zmogljivosti in zelo nizko porabo energije, hkrati pa je cena osnovnih modelov znosna, če vsaj če jih primerjamo z najboljšimi izdelki s procesorji AMD/Intel/Windows iz sveta PC, oz. Wintel.

