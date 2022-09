Pregrešne mobilne minute

Četudi ste ves čas v EU, vas lahko plovba z ladjo drago stane. Številne trajektne linije ponujajo svoja mobilna omrežja, ki niso del gostovanja v EU, zato so klici, sporočila in podatkovni prenos žafransko dragi. Čeprav je na telefonu kot operater izpisan Telecom Italia, v zgolj nekaj minutah zlahka zapravimo sto evrov, preden nas ustavi trda blokada stroškov v tujini.

Odkar je Evropska komisija mobilne operaterje prisilila v odpravo gostovanja, smo se razvadili. Pred potovanji v tujino – ki to v resnici niso, saj je Evropska unija naš širši dom – se ne ukvarjamo več z mrzličnim iskanjem najugodnejšega operaterja, izklapljanjem prenosa podatkov in s tipkanjem SMS. Že minimalne brezplačne količine, ki nam jih morajo nuditi operaterji, so velike, nekateri pa so še radodarnejši.

Zakup člankov