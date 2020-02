Pregibni zaslon za začetnike

»Ovitek z dvojnim zaslonom« smo videli že v modelu LG V50, zdaj pa je tu nadaljevanje – LG G8X. Dodatni zaslon je hkrati ovitek, ki ga prek vhoda USB-C priklopimo na telefon. V žepu imamo tako dva zaslona. No, tri, ker je na hrbtni strani ovitka še mini zaslon, ki kaže obvestila, ko je ovitek zaprt.

Glavna zaslona novega LG sta tokrat popolnoma enaka; pri modelu V50 nista bila, zato sta bili sliki zoprno rahlo drugačnih barv. Oba zaslona sta 6,4-palčna OLED z ločljivostjo 2.340 × 1.080 pik. Da sta dvojčka, dokazujeta celo s tem, da imata oba zarezo (notch). Četudi ima le glavni zaslon tam kamero, drugi pa ne. Bizarno.

V praksi sistem dveh zaslonov deluje tako, da imamo na obeh zaslonih predal z aplikacijami, na obeh pa je lahko odprta ena. LG je v programsko opremo dodal še meni, v katerem lahko aplikacije z enega zaslona prenesemo na drugega in obratno. Ali pa uspavamo le en zaslon, ker sicer tipka za vklop uspava oba. Aplikacijo lahko z enega zaslona s tremi prsti tudi »vržemo« na drug zaslon. Vse skupaj deluje dokaj dobro in nekatere aplikacije (denimo Google Chrome) lahko na obeh zaslonih tečejo hkrati. To v praksi sicer ni najbolj uporabno, ker je potem slika presekana z ogromnim robom, saj je med zaslonoma tečaj. Ne, to ni Galaxy Fold.

Večopravilnost je nedvomno svetla točka takšnega sistema in delo v dveh aplikacijah hkrati je zelo uporabno. Ko dveh zaslonov nočemo uporabljati, damo lahko telefon iz ovitka ali pa drugi zaslon zavrtimo na hrbtno stran telefona in takrat se ugasne.

Pri LG so se zelo potrudili s podporo za igre, saj je lahko na enem zaslonu navidezni igralni plošček, medtem ko se na drugem odvija igra. Navidezni plošček se igri dejansko predstavi kot naprava bluetooth. Ne gre za najnatančnejšega izmed ploščkov, a se tiste igre, ki tak način vnosa podpirajo, lepše igrajo, ker tipke niso na istem zaslonu kot sama igra.

Strojno G8X nima težav, saj je primerljiv z najboljšimi letošnjimi konkurenti. Snapdragon 855 in 6 gigabajtov pomnilnika s 128 GB shrambe je za tekočo izkušnjo več kot dovolj. Baterija je sicer velika 4000 mAh, a če veliko uporabljamo oba zaslona hkrati, se prazni za približno tretjino hitreje. To je sicer razumljivo, kljub temu pa smo z G8X čez dan prišli brez težav. Ko je telefon v ovitku, je vhod USB-C zaseden, tako da poleg dobimo še magnetni vmesnik USB-C, ki se na telefon pripne prek 5-nožičnega porta. Gre za dobro rešitev, a strah pred izgubo tega magnetnega vmesnika bo vedno prisoten.

LG G8X smo imeli na preizkusu v istem času kot Samsungov Galaxy Fold in G8 ob pravem pregibnem telefonu deluje manj dodelano. A je zato več kot dvakrat cenejši in prinaša več robustnosti, saj nima tako občutljivih delov kot Fold. Zaslona nista plastična, pregib ni vgrajen pod zaslon in G8 ima vodoodporen certifikat IP68. LG je naredil vmesni korak med »normalnimi« telefoni in telefoni s pregibnimi zasloni. Ni tako »seksi« kot Fold, a za tiste, ki delajo z več aplikacijami naenkrat, je to legitimna izbira. V vsakem primeru se bomo na pregibe navadili.

LG G8X ThinQ Dual Screen

Hitrost delovanja: 9

Kakovost izdelave: 8

Prodaja: Operaterji.

Cena: 850 EUR

Za: Dva zaslona ...

Proti: ... namesto enega velikega.