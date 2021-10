Prava pot je vedno preprosta

PHP je priljubljen programski jezik, ki na strani strežnika kljub številnim in glasnim kritikom poganja dinamične spletne vsebine že več kot 26 let. Kot drugi mnogi uspešni izumi je nastal kot stranski izdelek pri reševanju specifičnega problema. Srečnež, ki se je spotaknil obenj, sliši na ime Rasmus Lerdorf.

Rasmus Lerdorf se je leta 1968 rodil na otoku Disko na Grenlandiji. Ko je bil star tri leta, se je z družino preselil na Dansko, pri 15 pa v Kanado, kjer je leta 1988 končal šolo King City Secondary School in se vpisal na univerzo Waterloo. Po diplomi se je ukvarjal z relacijskimi zbirkami podatkov, medtem ko je z drugimi programerji iskal pot do hitrejšega in učinkovitejšega interneta. Med njimi je prevladovalo mnenje, da izdelava spletnih strani zahteva preveč časa. Glavni krivci za potrato so bili programski jeziki, med njimi C in Perl. Lerdorf je napisal nekaj programov CGI (Common Gateway Interface), ki bi zamenjali Perlove skripte na njegovi osebni spletni strani. Z njimi je želel prikazati svoj življenjepis in hkrati zajemati podatke o obiskovalcih.

