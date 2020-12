Pozor, prihajajo programski roboti

Sodobne tehnologije nam olajšajo in pohitrijo delo. Po robotih, ki so letvico produktivnosti »v nebo« dvignili v industriji, dobivamo še robotsko avtomatizacijo poslovnih procesov. Kaj zmorejo programski roboti in česa (še) ne?

Tehnologije, označene s kratico RPA (angl. Robotic Process Automation), omogočajo avtomatizacijo ponavljajočih se procesov, takšnih, ki ljudem jemljejo veliko časa in volje (ker so večinoma duhamorni). Njihov razvoj se je začel pred dobrim desetletjem, sprva v obliki mikro orodij, ki so sčasoma pridobivala dodatne funkcionalnosti, potrebne za izvajanje nalog v velikih podjetjih in organizacijah. Analitsko podjetje Gartner rešitvam s področja RPA napoveduje lepo prihodnost, saj jih uvršča v segment najhitreje rastoče programske opreme.

Zakup člankov